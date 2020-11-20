MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMelisa Emirbayer kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısının hayatına dair bilgiler
GeriMagazin Melisa Emirbayer kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısının hayatına dair bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.11.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Melisa Emirbayer kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısının hayatına dair bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa Emirbayer kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısının hayatına dair bilgiler
Abone Olgoogle-news

Melisa Emirbayer hakkındaki iddialarla gündeme geldi. İddialara göre, Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Söylentiler konusunda taraflar sessizliğini korurken Melisa Emirbayer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini ortaya koydu. Emirbayer, 'Dedikodu çıkar, iftiralar atılır, insanlar konuşur, senaryolar yazılır.' sözleriyle iddiaları yalanladı. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? İşte Melisa Emirbayer hakkında bilgiler

Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle