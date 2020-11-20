Melisa Emirbayer kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısının hayatına dair bilgiler
Melisa Emirbayer hakkındaki iddialarla gündeme geldi. İddialara göre, Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Söylentiler konusunda taraflar sessizliğini korurken Melisa Emirbayer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini ortaya koydu. Emirbayer, 'Dedikodu çıkar, iftiralar atılır, insanlar konuşur, senaryolar yazılır.' sözleriyle iddiaları yalanladı. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? İşte Melisa Emirbayer hakkında bilgiler
Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.
2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.
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