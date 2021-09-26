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Melisa burada mıymış!

#Harun Tekin#Melisa Sözen#Melih Özkaya
Melisa burada mıymış
Deniz BOY

Hangi ünlü nerede kiminle görüntülendi? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Harun Tekin önceki gün Etiler’deydi. Soruları “Acelem var, akşam konser vereceğiz” diyerek yanıtsız bırakan şarkıcı, sevgilisi Melisa Sözen’in yakındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğunu söyleyen muhabirlere “Aaa öyle mi, bilmiyorum” diyerek uzaklaştı.

Melisa burada mıymış


HER ŞEY YOLUNDA! 
Sözen’e de “Harun Bey’in burada olduğunuzdan haberi yoktu, aranızda sorun mu var?” diye soruldu. Oyuncu, “Evet öyleymiş, telefonda söyledi şimdi. Sorun yok, gayet iyi her şey” yanıtını verdi.

TRAFİĞE ÇARE
“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran Melih Özkaya, geçen cuma günü Emirgan’da objektife takıldı.

Melisa burada mıymış

Sahildeki trafiğe elektrikli unicycle ile çözüm bulan oyuncu, “Hafta sonu özellikle sahil hattında trafik inanılmaz yoğun oluyor. Benim de bir toplantıya yetişmem lazım. Unicycle ile trafik sorununu ortadan kaldırdım. Kullanmayı da çok seviyorum” dedi.

SULTANLARIN BAŞARI ÖYKÜSÜ

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın olimpiyatlara uzanan başarı yolculuğunu anlatan “Filenin Sultanları: Sebat” belgeselinin galası Zorlu PSM’de yapıldı.

Melisa burada mıymış


Galaya AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Fatih Karaca’nın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, ekim ayında izleyiciyle buluşacak.

 

 

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#Harun Tekin#Melisa Sözen#Melih Özkaya