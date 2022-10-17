Melis-Mustafa Sandal çiftinin romantik Paris kaçamağı!

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Perşembe günü Paris’e uçan Melis ve Mustafa Sandal, sonbaharda iyice romantikleşen şehirde liseli âşıklar gibi gezdi. Romantik kaçamağın ardından da pazar günü İstanbul’a döndüler.
Dördüncü dili İspanyolca
Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, Almanca, İngilizce ve İtalyancanın yanına İspanyolcayı da ekliyor! Üç dili de ana dili gibi konuşan Çayoğlu, İspanya’dan gelen bir teklif üzerine İspanyolca öğrenmeye başladı.
Geçtiğimiz yaz başarılı oyuncu Özge Gürel’le dillere destan bir düğünle İtalya’da dünya evine giren Serkan Çayoğlu, Akdeniz coğrafyasında geniş bir hayran kitlesine sahip.
Bu arada başarılı oyuncuya Türkiye’den teklif yağıyor. Hayranlarının yeniden ekranda görmek için sabırsızlandığı Serkan Çayoğlu, üç proje arasında karar verme aşamasında. Duyduğuma göre hayranlarının beklediğine değecek, Çayoğlu bomba bir rolle dönecek...
Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’na, birlikte oynamaları için reklam teklifleri de geliyor. Sevilen çiftin büyük bir markayla anlaşmalarının yakın olduğunu da öğrendim.
İtalya’da kaza İstanbul’da tedavi
Geçtiğimiz yaz 17 yıllık eşi Banu Aksoy’dan boşanan Aykut Tarakçıoğlu, 20 gün önce İtalya’da merdivenlerden düşüp ağır bir kaza geçirmiş. Hem kolunu hem de bacağını kıran Tarakçıoğlu, İtalya’da yapılan acil yardımın ardından İstanbul Amerikan Hastanesi’nde ameliyat olmuş.
Kendi markasını yarattı
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Mutlu da kendi markasını kuran ünlüler kervanına katıldı. Pandemiyle birlikte modada yükselen trend haline gelen bir ev modası, yani ‘loungewear’ markası yaratan Mutlu, geçtiğimiz günlerde ilk çekimini de yaptı.
Yenilikçi uygulama
Önceki gün Raffles Hotel’in lobisinde Taner Tekin ve Ömer Öziskender ile karşılaştım. İki iş insanı, sıra dışı bir dijital proje geliştirmiş. Proje bana çok farklı ve yenilikçi geldi. “Yapp” isimli mobil uygulamayı geliştiren kurucu ortaklar; projenin, acil bakım onarım, tadilat ve inşaat işlerine güvenilir ve hızlı çözüm ürettiğini anlattı.