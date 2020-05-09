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Haber Giriş: 09.05.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Melikşah Altuntaş kimdir? Sosyal medyanın konuştuğu Melikşah Altuntaş'ın mesleği ne?

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Melikşah Altuntaş kimdir? Sosyal medyanın konuştuğu Melikşah Altuntaş'ın mesleği ne?
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Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş Instagram canlı yayın üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli mini talk showları son zamanların en çok konuşulan konusu oldu. Melikşah Altuntaş'ın Burcu Esmersoy'un temizlik temalı Tik Tok paylaşımına verdiği tepki ise Twitter'a damga vurdu. Peki, Melikşah Altuntaş kimdir?

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