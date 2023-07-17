‘Melek’ reklam için Türkiye’de!

Haberin Devamı

Victoria’s Secret’in en ünlü meleği Alessandra Ambrosio, bir otelin reklam yüzü olmak için Türkiye’ye geldi. Çocukları Anja ve Noah ile birlikte Türkiye’ye gelen güzel manken, Antalya’da çekimleri tamamladı. Oğlu ve kızıyla birlikte ilk kez objektif karşısına geçen Ambrosio, profesyonelliğiyle tüm ekibi kendisine hayran bırakmış.

İSTANBUL’U DA GEZECEK

Güzel manken, Antalya’da çekimlerin ardından da bugün İstanbul’a gelmiş. İstanbul’u çocuklarıyla birlikte gezmek için reklam çekimlerini bu şekilde planlayan Alessandra Ambrosio, iki gün de burada kalacak.

İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan Brezilyalı model, en çok da Kapalıçarşı’yı merak ediyormuş. Alessandra Ambrosio’nun Kapalıçarşı’dan bol bol paylaşım yapacağını tahmin edebiliyorum.

Haberin Devamı

Anja - Noah

Defileleri kaçırmadı

Eğitimini yurtdışında tamamladıktan sonra İngiltere ve Türkiye’de avukatlık ofisleri açan Ege Özyeğin Usta, Paris Moda Haftası’nda ünlü tasarımcıların defilesi ve şovlarını yıldız isimlerle birlikte izledi.

Ege Özyeğin Usta - Zuhair Murad

Dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad’ın davetlisi olarak defileyi izleyen Usta, tasarımcıyı tebrik etti. Defilede Victoria’s Secret modellerinden Sara Sampaio ve Jasmine Tookes ile kısa bir sohbet de etti.

Sara Sampaio

Zamansız poz

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, hem iddialı fotoğraf çekmeyi hem de vermeyi seviyor. Capri’de tatilinde verdiği poz da yine oldukça iddialıydı.

Haberin Devamı

70’lerin tanınmış fotoğrafçısı Slim Aarons’un, Hotel Punta Tragara’nın meşhur merdivenlerinde çektiği pozun aynısını veren Bennu Gerede, sosyal medyayı salladı. Üstsüz verdiği pozu ‘zamansız’ notuyla paylaşan güzel fotoğrafçı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Cunda’da sanat

Görsel sanatların her dalında yenilikçi alanlar oluşturma hedefiyle kurulan Bi’Nevi Galeri; kendi koleksiyonundan oluşturduğu özel seçkisiyle bu yaz Ege’yi dolaşıyor. İlk olarak 11 Haziran’da Mola Cunda Hotel’de sergilenmeye başlayan koleksiyon, yaz boyunca Bodrum ve Çeşme’de devam edecek.

Haberin Devamı

Sergide, çağdaş sanatın önde gelen temsilcileri arasında yer alan farklı disiplinlerden sanatçıların figüratif ve soyut tarzda eserlerinden oluşan bir seçki sunuluyor. Sergi, 16 Ağustos’a kadar Mola Cunda’da tüm sanatseverleri ziyaretine bekliyor.

Barbie’yi giydirdi

Yurtdışına ihraç ettiğimiz en iddialı modacılarımızdan Dilara Fındıkoğlu bu kez de “Barbie” filminin güzel oyuncusu Margot Robbie’yi giydirerek yine iddiasını konuşturdu!

Barbie filmleri başrol oyuncusu Robbie, malum şu sıralar filminin tanıtımı için şehir şehir geziyor. Barbie’nin gardırobundan esinlenen kıyafetleriyle ilgi odağı olmayı başaran güzel oyuncu, İngiltere’deki gala için Dilara Fındıkoğlu’nun seksi tasarımını tercih ederek, kırmızı halıda büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Dilara Fındıkoğlu