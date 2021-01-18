Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye' geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etti. Ancak program bitse de agresif tavırları, sivri dili ve kendine has üslubuyla Mehmet Şef ise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gençlik fotoğrafını paylaştı

Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Yalçınkaya, fotoğrafına 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notunu ekledi. Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu ne şefim resmen evrim geçirmişsiniz" yorumunda bulundu. Şefin gençliğindeki bıyıklı hali, ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetildi.

Çocukluk pozuna beğeni yağmıştı

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz aylarda da çocukluk fotoğrafı yayınlamıştı. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak; takipçilerine "iyi geceler" dilemişti.



Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Şef, MasterChef'in final yapmasının ardından Exxen'de yayınlanan 'MasterChef Junior' ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.