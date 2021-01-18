MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Şef'in gençlik fotoğrafı olay oldu!
GeriMagazin Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı olay oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı olay oldu!
Abone Olgoogle-news

TV8'de yayınlanan 'MasterChef' adlı yemek yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefi gören, gözlerine inanamadı.

TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye' geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etti. Ancak program bitse de agresif tavırları, sivri dili ve kendine has üslubuyla Mehmet Şef ise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gençlik fotoğrafını paylaştı

Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Yalçınkaya, fotoğrafına 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notunu ekledi. Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Mehmet Şefin gençlik fotoğrafı olay oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu ne şefim resmen evrim geçirmişsiniz" yorumunda bulundu. Şefin gençliğindeki bıyıklı hali, ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetildi.

Çocukluk pozuna beğeni yağmıştı
Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz aylarda da çocukluk fotoğrafı yayınlamıştı. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak; takipçilerine "iyi geceler" dilemişti.

Mehmet Şefin gençlik fotoğrafı olay oldu

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Şef, MasterChef'in final yapmasının ardından Exxen'de yayınlanan 'MasterChef Junior' ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle