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Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye yaptığı evlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'

#Mehmet Dinçerler#Hadise#Evlilik Teklifi
Mehmet Dinçerlerin Hadiseye yaptığı evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmedi

Aile şirketinin 130 milyon liralık borcu olduğu söylenen Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı 40 bin dolarlık yüzük olay oldu. Dinçerler, Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Kelebek yazarları, konuyu köşelerine taşıdı.

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Kefil olmuştum

Mehmet Dinçerler’in, aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi konkordato kararını kaldırdı. Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

 “Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.
Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”

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YAZARLARIN GÜNDEMİ

Buna “bedel” derler

Uzaktan gördüğümüz kadarıyla Hadise ile düzgün bir ilişkisi var Mehmet Dinçerler’in. Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var. Sosyal medyadan tepki aldı Dinçerler; dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapattı. Dinçerler; ünlü biriyle sevgili olmanın, göz önünde lüks bir yaşam sürmenin bedelini ödüyor.

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Yüzükte uğursuzluk var

Her şey Hadise’nin yüzüklü paylaşımıyla başladı. Yüzük önce Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına girdi. Sonra yüzük karşıtlığı tabana yayıldı. Yapılan olumsuz yorumlardan sonra Mehmet Dinçerler Instagram hesabını askıya almak zorunda kaldı. Belli ki bu yüzükte bir uğursuzluk var. Başlarına daha fazla mesele açılmadan satsınlar gitsin şunu.

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Mehmet Dinçerlerin Hadiseye yaptığı evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmedi

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Hadise, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde halk konseri verecek. Beşiktaş Belediyesi’nin katkıları ile Beşiktaş Meydanı’nda ücretsiz gerçekleşecek konserde şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarı seslendirecek.

Hadise 'Evet' dediHadise sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” dedi. Tektaşını gösterdiği bu paylaşıma şöyle not düştü: “Bölümümüz şimdi başlıyor.”
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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Evlilik Teklifi

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