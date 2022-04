Mehmet Dinçerler kaleyi Hadise’yle fethedecek

Haberin Devamı

Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye getirmek için gün sayan Mehmet Dinçerler, New York’ta yapacağı toplantıya müstakbel eşi Hadise’yi de götürecek. 28 Mayıs’ta New York’taki The Town Hall’de konser verecek olan Hadise, nişanlısının iş toplantısına da katılacak.

Magnolia Bakery yetkilileriyle bir kez daha masaya oturacak olan Dinçerler’in yanında bu kez Hadise de olacak. Ünlü şarkıcının dünya çapındaki şöhreti, ‘aura’sı ve kusursuz İngilizcesinin toplantıda büyük fark yaratacağından eminim.Aile şirketi Hacı Sayid’le ve Türkiye’ye getirdiği Gloria Jean’s markasıyla ilgili mali ve hukuksal sıkıntılar yaşayan Mehmet Dinçerler, Hadise’ye aldığı 40 bin dolarlık nişan yüzüğü nedeniyle hedef olmuştu.

Bu sorunları aşmak için hukuk mücadelesi veren Mehmet Dinçerler, Magnolia Bakery ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Belli ki müstakbel eşi de her koşulda kendisinin en büyük desteği.

Elektromüziğin yükselen yıldızı

Milano’da üniversite okuduktan sonra Türkiye’de konservatuvar eğitimi alan iş insanı Aidaz, müziğe olan ilgisiyle yeni bir dünyanın kapısını araladı.

Türkçe seslendirdiği şarkıların ardından çok geçmeden elektronik müziğin çekimine kapılan Aidaz, bu müziğin en çok aranan DJ’leri arasına girmeyi başardı. Prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlendiği “Be With You” adlı çalışması çok beğenilen güzel DJ, şimdi yeni bir parça için yeniden stüdyoya girdi.

Dünya markası oldu

Bégüm Bridal Design House, Londra’da düzenlenen, birçok seçkin markanın buluştuğu White Gallery Fuarı’na katıldı ve yeni koleksiyonuyla kıtaları fethetti.

Parsons mezunu yetenekli tasarımcı Begüm Salihoğlu’nun gelin odaklı hazır giyim markası, bundan böyle ABD, Almanya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Japonya, Katar, Macau, Tayvan başta olmak üzere 30 perakende noktasında satılacak. İstanbul’da bu ay Bebek’te yeni showroom’unu da açan Bégüm Bridal Design House, dünyada ve Türkiye’de yepyeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Tebrikler...

Anlamlı sergi

Academic Hospital, çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan’ın “Mavi Işığın Çağrısı” isimli resim sergisi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Academic Hospital’ın lobi alanında açıldı. Otizmin farkındalık rengi olan maviden esinlenen sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı otizmli çocuklar yararına bağışlanacak.





Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, açılışta yaptığı konuşmada, “Yüzlerce bebeğin doğumunu gerçekleştirmiş bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak, otizm konusunda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu topluma anlatabilirsek, o kadar çok mutlu olacağım” dedi.

Kaan’ın yeni yaşını kutladılar

Cemiyet hayatının sevilen çifti Begüm-Serkan Tacir, oğulları Kaan’ın yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı. 6’ncı yaşına giren Kaan’ın doğum günü kutlaması, My Gym’de “Avengers” temalı bir partiyle yapıldı. Ablaları Aleyna ve Alya’nın da yalnız bırakmadığı Kaan, 2 yıllık pandemi arasından sonra yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte doyasıya kutlama fırsatı buldu. Ben de Kaan’a nice güzel yıllar diliyorum...