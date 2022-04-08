Mehmet Dinçerler kaleyi Hadise’yle fethedecek

Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye getirmek için gün sayan Mehmet Dinçerler, New York’ta yapacağı toplantıya müstakbel eşi Hadise’yi de götürecek. 28 Mayıs’ta New York’taki The Town Hall’de konser verecek olan Hadise, nişanlısının iş toplantısına da katılacak.
Elektromüziğin yükselen yıldızı
Milano’da üniversite okuduktan sonra Türkiye’de konservatuvar eğitimi alan iş insanı Aidaz, müziğe olan ilgisiyle yeni bir dünyanın kapısını araladı.
Türkçe seslendirdiği şarkıların ardından çok geçmeden elektronik müziğin çekimine kapılan Aidaz, bu müziğin en çok aranan DJ’leri arasına girmeyi başardı. Prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlendiği “Be With You” adlı çalışması çok beğenilen güzel DJ, şimdi yeni bir parça için yeniden stüdyoya girdi.
Dünya markası oldu
Bégüm Bridal Design House, Londra’da düzenlenen, birçok seçkin markanın buluştuğu White Gallery Fuarı’na katıldı ve yeni koleksiyonuyla kıtaları fethetti.
Parsons mezunu yetenekli tasarımcı Begüm Salihoğlu’nun gelin odaklı hazır giyim markası, bundan böyle ABD, Almanya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Japonya, Katar, Macau, Tayvan başta olmak üzere 30 perakende noktasında satılacak. İstanbul’da bu ay Bebek’te yeni showroom’unu da açan Bégüm Bridal Design House, dünyada ve Türkiye’de yepyeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Tebrikler...
Anlamlı sergi
Academic Hospital, çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan’ın “Mavi Işığın Çağrısı” isimli resim sergisi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Academic Hospital’ın lobi alanında açıldı. Otizmin farkındalık rengi olan maviden esinlenen sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı otizmli çocuklar yararına bağışlanacak.
Kaan’ın yeni yaşını kutladılar
Cemiyet hayatının sevilen çifti Begüm-Serkan Tacir, oğulları Kaan’ın yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı. 6’ncı yaşına giren Kaan’ın doğum günü kutlaması, My Gym’de “Avengers” temalı bir partiyle yapıldı. Ablaları Aleyna ve Alya’nın da yalnız bırakmadığı Kaan, 2 yıllık pandemi arasından sonra yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte doyasıya kutlama fırsatı buldu. Ben de Kaan’a nice güzel yıllar diliyorum...