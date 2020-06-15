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Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım: Can'ı beklerken...

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Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan’ın doğum öncesi ve sonrası anlarını paylaştı. 2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor. Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

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