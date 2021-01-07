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Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan sevdi
MEHMET Ali Erbil, torunu Elisa’yı ziyaret etti. Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Erbil’in sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor.
Artık kendi başına yürümeye başlayan 63 yaşındaki komedyen, önceki gün de torununu görmeye gitti. Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” diyerek sosyal medyada paylaştı.
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