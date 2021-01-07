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Magazin
Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan sevdi

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MEHMET Ali Erbil, torunu Elisa’yı ziyaret etti. Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Erbil’in sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Artık kendi başına yürümeye başlayan 63 yaşındaki komedyen, önceki gün de torununu görmeye gitti. Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” diyerek sosyal medyada paylaştı.

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Uzun bir tedavi sürecinin ardından Mehmet Ali Erbil yeniden yürümeye başladı.Geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbil, fizyoterapistine teşekkür etti.
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