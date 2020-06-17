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Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti!

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Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Erbil, hayvanat bahçesi ziyareti sırasında çekilen videosunu hayranlarıyla paylaştı.

 Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılmıştı. Evde tedavisi devam Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle de uzun süre evinden dışarı adım atmamıştı.

Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıktı. Erbil, İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil, yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

Mart ayından bu yana Instagram'dan paylaşım yapmayan başarılı sanatçı, park ziyaretinin videosunu ise Instagram hesabından paylaştı.

 

 

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