"O kadın, senin hayatını mahveder demiştim"

Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine giren ve Sussex Düşesi unvanı verilen Meghan Markle'ı üvey ağabeyi "basit" diyerek nitelendirdi. Meghan Markle hakkında "Basit ve yüzeysel biri" diyen 55 yaşındaki Thomas Markle JR'ın bu sözleri de Big Brother adlı yarışmanın tanıtım filminde yer aldı.

'HAYATINI MAHVEDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM'

Thomas Markle JR; üvey kardeşi Meghan Markle hakkında Prens Harry ile konuştuğunu da sözlerine ekledi. Markle JR şunları söyledi: "Prens Harry'ye, Meghan'ın hayatını mahvedeceğini söyledim. O çok sığ ve basit biri" diye konuştu. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününden önce de Thomas Markle JR, yine ağır sözler sarf etmişti. El yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu Prens Harry'ye gönderen Markle JR "geri dönmekte gecikmemesi konusunda" uyarmıştı.



'SENİN İÇİN DOĞRU KADIN DEĞİL"

Thomas Markle JR, üvey kız kardeşi Meghan Markle hakkında Harry'ye "o senin için doğru kadın değil" satırlarını yazmıştı. Ayrıca Suits dizisiyle adını duyuran Markle ile ilgili olarak "ortalama bir Hollywood oyuncusu' tanımını da yapmıştı.

DÜĞÜNDE SADECE ANNESİ VARDI

Meghan Markle ile ailesinin arasının iyi olmadığı çok iyi biliniyor. Prens Harry ile evlenirken törene ailesinden sadece annesi Doria Ragland katılmıştı. Babası Thomas Markle da dahil ailesinden kimse kraliyet düğününe davetli değildi.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Markle'ın, Prens Harry ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Archie ile kızı Lilibet Diana'yı da babasına göstermediği biliniyor. Hatta geçen ay baba Markle'ın, torunlarını görmek için kızı Meghan'a karşı dava açacağı haberleri basına yansımıştı. Özel bilgileri paparazziyle paylaşması nedeniyle kızı Meghan ile arası kötü olan Thomas Markle, iki torununu görebilmek için dava açacağını duyurdu. Thomas Markle, Meksika’daki evinden yaptığı açıklamada, “Torunlarımı görme hakkımı kullanmak için mahkemeye dilekçe vereceğim” dedi.



'TORUNLARIM PİYON DEĞİL'

Damadı Prens Harry, torunları Archie ve Lilibet ile hiç yüz yüze gelmeyen 77 yaşındaki Thomas Markle, “Meghan ve Harry’nin kötü davranışları nedeniyle torunlarımı cezalandırmamalıyız” diye konuştu. Torunlarının siyaset için bir araç ya da piyon olmadığını belirten Thomas Markle, ayrıca Archie ile Lilibet’in kraliyet mensubu olarak sarayın diğer üyeleriyle eşit haklara sahip olduğunu savundu.



BABA MARKLE İSYAN ETTİ

Thomas Markle, geçen ay yaptığı açıklamada Prens Harry ve kızı Meghan’ı kendisiyle görüşmeyi reddettikleri için “soğuk” diye nitelendirmiş ve şöyle konuşmuştu: “Baltayla insan öldürmekten hapishanede yatan katilleri bile aileleri görmeye geliyor. Ben bir baltalı katil olmadığım halde kızım ve ailesi benimle görüşmüyor. Tamam aptalca bir hata yaptım ve bunun için cezalandırıldım. Ama cezam hâlâ niye bitmiyor?”

ÜVEY ABLASI DA HER FIRSATTA KONUŞUYOR

Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha da sık sık Düşes hakkında basına verdiği demeçlerle gündeme geliyor. 54 yaşındaki Samantha Markle da geçen yılın son aylarında Meghan'a "özür dile" çağrısında bulunmuştu. Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Roslyn Markle ile olan evliliğinden dünyaya gelen 54 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle, kız kardeşine seslendi: "Uygunsuz fotoğrafların için özür dile" çağrısında bulundu.



ÖZEL KUTLAMA ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Bunun nedeni ise Markle ile Prens Harry'nin İngiltere'de ordu mensupları onuruna düzenlenen Anma Günü kapsamında yaptıkları.Çok konuşulan bu olayın başlangıcına geri dönersek... Prens Harry, aileden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi. Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz kraliyet ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.





GÖSTERİŞ YAPMAKLA ELEŞTİRİLDİLER

Bunun üzerine Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip oraya bir çelenk bıraktı. Eşi Markle da Santa Barbara'daki malikanelerinin bahçesinden topladığı çiçeklerden oluşturduğu bir demeti bıraktı. Bu sırada da çifte anlaştıkları bir fotoğrafçı eşlik etti. Harry ile Meghan, bu fotoğrafları basına servis etti. Bundan sonra da eleştiriler birbiri ardına geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu yaptıklarının "gösteriş" olduğunu savunanlar oldu. Bazı kişiler "Böyle bir ziyaret samimi olsaydı, çift, fotoğraf çektirmeye gerek duymadan ziyareti gerçekleştirirdi" görüşünü savundu. Bazıları da bunu Harry'nin, isteğine karşı çıkan ailesine bir mesaj olarak yorumladı.





''UYGUNSUZ" NİTELEMESİ

Meghan Markle'ın ailesinden de bu davranışa bir tepki geldi. Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen üvey ablası Samantha, bu fotoğrafları "uygunsuz" diye nitelendirdi. Meghan Markle'a da o fotoğraflar için özür dilemesi çağrısını yaptı. Talk Radio'ya konuşan Samantha Markle "Anma Günü, sadece vatana hizmet için kendilerini kurban edenleri hatırlamak açısından önemli değil. Aynı zamanda hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu da ifade eden bir gün" dedi.

'DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI'

Üvey kardeşi Meghan'ın eşiyle birlikte bu günü kendi başlarına kutlamasını ve o anları görüntületmesini "uygunsuz" diye nitelendiren Samantha Markle "Sadece onun bunun farkına varmasını istiyorum. Ama sanırım bu söz konusu bile değil" diye sözlerini sürdürdü. Samantha Markle, sunucu Don Wootton'ın "Ondan özür dilemesini ister misiniz?" sorusuna da "Kesinlikle" diye yanıt verdi. Samahtha Markle, üvey kardeşi Meghan ile eşi Prens Harry'nin bu fotoğraflarını "askeri kahramanlar üzerinden duygu sömürüsü yapmak" olarak da nitelendirdi. Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen ablası Samantha Markle Grant, 2008 yılından bu yana multiple skleroz hastası. Hastalığının ilerlemesi üzerine de tekerlekli sandalye kullanıyor.

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