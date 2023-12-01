Çocuklarımı öyle bir yetiştireceğim ki eski sevgililerime benzemeyecekler

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Bu arada geçmişiyle ilgili bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bazı ayrıntıları da ifade etti. Kitabının tanıtımı sırasında verdiği röportajlarda da bu konulara değindi güzel oyuncu.

İki kez hamile kalıp düşük yapması bunlardan biri. Şu anda nişanlı olduğu Machine Gun Kelly ile sahip olmayı bekledikleri kızlarını daha anne karnındayken kaybetmelerinin ne kadar sarsıcı olduğunu anlattı Fox.

Bu arada geçmişte birlikte olduğu birçok kişinin duygusal ve fiziksel tacizine uğradığını da hatırlattı.

'OĞULLARIM ESKİ SEVGİLİLERİME BENZESİNLER İSTEMİYORUM'

Eski eşi Brian Fox ile evliliğinden 11 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 7 aşında Journey adında üç tane oğlu olan yıldız geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda onların yetiştirilmesi konusunda da ilginç sözler sarf etti.

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Megan Fox, üç oğlunu da iyi yetiştirmeye çalıştığını ve onların hiçbirinin eski sevgilileri gibi olmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Fox "Böyle düşünüyorum çünkü oğullarımı geçmişte birliktte olduğum insanlar gibi olmaması benim için önemli" dedi.

Güzel oyuncu. oğullarının yetişkin olduklarında hayatlarına girecek kadınlarla derin bir duygusal yakınlık kurabilen erkekler olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Megan Fox oğullarının yalancı olmak yerine dürüst ve tamamen şeffaf insanlar olması için elinden geleni yaptığını da saklamadı.

Yıldız, üç oğlunun da 16 yaşına kadar aşık olmalarını istemediğini belirti.

BÜTÜN BUNLARIN İŞE YARAMASINI UMUYOR

Onları böyle yetiştirmek için kendisinin de çocuklarına karşı dürüst ve şeffaf davrandığını söyleyen Megan Fox "Umarım bu onların ileride hayatlarına girecek kadını sağlıklı bir şekilde sevmelerini sağlar" diye sürdürdü sözlerini.

Megan Fox daha önce kitabının tanıtımı sırasında verdiği röportajlarda da eskiden hayatına giren bazı inanlardan şikayetçi olmuştu.

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Fox, isim vermese de gösteri dünyasının bazı çok ünlü kişileriyle kapalı kapılar ardında bazen fiziksel bazen de ruhsal olarak tacize uğradığı ilişkiler yaşadığını söyledi özetle.

Sonra da bir süre önce yayınlanan Pretty Boys Are Poisonous adlı şiir kitabını yazmanın bu travmalarla başa çıkmasına yardım ettiğini sözlerine ekledi.

GEÇMİŞTE TACİZE UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Megan Fox konuk olduğu Good Morning America adlı programda geçmişte ünlü kişilerle yaşadıklarını, kendisinden başka kimsenin bilemeyeceğini anlattı.

Fox "Bu ünlü kişilerle kurduğum bağlantıların birazını kamuoyu biliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki çok ünlü ama korkunç bazı insanlarda bazı enerjiler paylaştım. Kimse bunların nasıl olduğunu bilemez" diye konuştu.

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Fox bu yaşadıklarını içinde tutmak, kendine saklamak yerine şiire dökmeye karar verdiğini belirtip "Bunu yapmasaydım bütün bunlar beni hasta edecekti" diye tamamladı sözlerini.

'KENDİME SAKLASAYDIM HASTA OLACAKTIM'

Fox, aslında bir anı ya da ifşa kitabı yazmadığını ama yine de her dizenin hayatından izler taşıdığını anlattı.

Güzel oyuncu, kendisini bu şiirleri yazmaya ve bu kitabı yayınlamaya teşvik eden kişinin nişanlısı Machine Gun Kelly olduğunu anlattı.

Yine de yazdığı bazı şiirlerin kitapta yer almadığını çünkü bunun kendisine getireceklerinden korktuğunu söyledi.

Fox "Eğer sadece bir şair olma özgürlüğüne sahip olsaydım ve insanlar özel hayatımı bu kadar merak etmeseydi bunun gibi daha çok şiirimi kitaba koyardım" diye sözlerini sürdürdü.

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'İLİŞKİLER ÇİRKİNDİR... BAZEN DE SAVAŞTIR'

Fox, kitabında eski kocası ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ve şu anda nişanlı olduğu gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile ilgili dizelere de yer verdi.

Zaten Fox'un kadın- erkek ilişkileri hakkında söyleyecekleri de var bu kitap aracılığıyla. Bunu da şöyle ifade etti güzel oyuncu: "İlişkiler karmaşıktır. Çoğumuz için peri masalı gibi değildir. İlişkiler o kadar da hoş değildir, hatta çirkindir. Bazen de bir savaştır. Ama aldığınız yaralar size büyümek ve daha güçlü olmak için de bir fırsat sunar."

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ilk evliliğini Brian Austin Green ile yapan Megan Fox, bir süredir Machine Gun Kelly ile nişanlı.