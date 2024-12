Mayosunu giydi, buz tutmuş göle atladı!

Haberin Devamı

Bunu da her yıl artık geleneksel şekilde doğum gününü kutladığı aralık ayında yapıyor.

55 yaşındaki Danimarkalı süper model Helena Christensen önü pencereli straplez kahverengi mayosuyla dondurucu soğuktaki bir gölete dalarken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Videoda yıldız, kendini yavaşça donmuş suya bırakmak için cesaretini toplarken birkaç derin nefes aldı. Soğuk su terapisi seansı için makyajsız olan Helena'nın suya girerken yüzünde şok olmuş bir ifade vardı.

“BUNU ANCAK SEN YAPABİLİRSİN”

Ünlü modelin donmuş gölde yüzdüğü videoya hayranları şaşkınlıkla karşılık verdi. Helena Christensen’in cesaretine şaşıranlarsa sadece hayranları değildi.

Gösteri dünyasının ünlü kadınları gençliklerini korumak için türlü yola başvuruyor... Ünlü model Helena Christensen de bu uğurda kendine zorlu bir yol seçmiş

Oscar’lı yıldız oyuncu Julianne Moore videoya “Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum” diye yorum yaptı, Christensen de “Benimle gel” diyerek onu da buzlu sularda yüzmeye davet etti.

Ünlü model Amber Valletta ise meslektaşına “Bu dondurucu soğuğa sadece sen dalabilirsin” yazdı. Her sene doğum gününü kutladığı aralık ayında kendini donmuş göle atan yıldız isim bunun hem fiziğini hem de mental sağlığını koruduğunu söylüyor

HER YIL DOĞDUĞU AYDA KENDİNİ SOĞUK SULARA BIRAKIYOR

25 Aralık doğumlu olan ve yakında 56. yaşına basacak olan ünlü model her yıl aralık ayında kendini donmuş göllere ve nehirlere atıp adeta gençlik aşısı oluyor.

Soğuk suya dalmak Christensen için yeni bir aktivite değil, her kış soğuk sulardaki macerasını hayranlarıyla paylaşıyor.

BUZLU SUDA YÜZME AKIMINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Buzlu suda yüzme aktivitesi son yıllarda dünya çapında çok popüler hale geldi ve pek çok kişi bu göze oldukça korkutucu görünen modanın sağlık açısından faydalarını dile getiriyor.

İlerleyen yaşına rağmen genç kız fiziğini ve onu dünyanın en büyük modellerinden biri yapan güzelliğini korumayı başaran Helena Christensen de bu akımı yıllardır takip ediyor ve çok fayda gördüğünü söylüyor. Ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Helena Christensen şansını modellikte denemiş ve bu mesleğin en ünlü ve başarılı isimlerinden biri olmuştu

O TESCİLLİ BİR GÜZEL

1986’da, 18 yaşındayken Miss Universe Denmark tacını kazanan Christensen ertesi yıl da finalist olduğu Look of the Year 1987 yarışmasına katıldı. Adı bu yarışmalarla duyulduktan kısa bir süre sonra da Paris'te modellik yapmak üzere evden ayrıldı.

Christensen 1990'larda öne çıkarak zamanının en popüler modellerinden biri haline geldi. 1990 yılında Chris Isaak'ın unutulmaz “Wicked Game” şarkısının klibinde rol alıp şöhretine şöhret kattı. Bir yandan modacılık yapmaya devam eden Helena Christensen bir yandan da Birleşmiş Milletler'in kadın ve çocuk hakları için çalışan sözcülerinden... Ünlü model meme kanseri farkındalığı için de sayısız çalışmaya imza attı

PODYUMLARIN EN GÖZDE MODELİYDİ

Victoria’s Secret için yıllarca podyumda yürüyen Helena Christensen Vogue, Elle, Harper's Bazaar ve W gibi dergilerin kapaklarında ve Revlon, Chanel, Versace, Lanvin, Prada, Sonia Rykiel, Hermès, Valentino gibi dev markaların moda kampanyalarında yer aldı.

Moda sektöründeki tecrübesiyle tasarımcılık yapmaya başlayan ve kendi şirketini kuran Helena Christensen’in ünlü oyuncu Norman Reedus’la yaşadığı ilişkisinden 25 yaşında bir oğlu var.