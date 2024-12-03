43’üncü yaş gününde resmen bekar!

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Popun “çılgın” prensesi Britney Spears 43’üncü yaşına resmen bekar bir kadın olarak girdi.

Spears ve 30 yaşındaki Sam Asghari, yıldızlarla dolu düğünlerinden sadece 13 ay sonra, Temmuz 2023'ün sonlarında ayrıldılar. Ağustos 2023'te de şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtılar.

Ünlü şarkıcı iki ay önce "kendisiyle" evlenmişti

Çiftin boşanma davası aslında geçen mayıs ayında sonlanmış olsa da mahkeme nihai kararını dün verdi ve çifti yasal olarak resmen boşanmış ve bekar ilan etti.

YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ GİBİ BOŞANMA

Britney Spears da bu haberi 43’üncü yaş gününde almış oldu. Ve hayranları da haberi “Britney Kaliforniya mahkemelerinden bir tür hediye aldı” yorumlarıyla sevinçle karşıladı.

Britney Spears üçüncü eşi Sam Asghari'den boşandı

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People dergisi tarafından elde edilen belgelere göre pop yıldızı, eski kocası Sam Asghari'den boşanmasının 2 Mayıs'ta Los Angeles'ta sonuçlanmasından yedi ay sonra, 2 Aralık Pazartesi günü yasal olarak bekâr ilan edildi.

Boşanma davasında herhangi bir çekişmeli durum yaşanmazken taraflar evlenmeden önce imzaladıkları evlilik sözleşmesinde yer alan koşulları yerine getirdi.

Britney Spears’la evlenmeden önce modellik ve dansçılık yapan ve pek de tanınmayan bir isim olan fitness eğitmeni Sam Asghari geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıdan ayrıldıktan sonra hayatına mutlu mesut devam ettiğini ve işlerine odaklandığını söylemişti.

EVLİLİĞİ SAYESİNDE ÜNÜNÜ ARTIRDI

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Spears’la evliliği sayesinde ünlenen Sam Asghari yakında The Traitors adındaki reality şovunun yeni sezonunda yer alıp ekranlara konuk olacak.

Asghari, Britney Spears’a yönelik kötü hisler beslemediğini “Hayatı biriyle uzun süre paylaşabilmek bir lütuftu ama insanlar ayrılıyor ve hayatlarına devam ediyorlar. İnsanların yollarını ayırmalarını ve birbirleri hakkında kötü konuşmalarını hiç anlamadım. Bu asla yapmayacağım bir şey çünkü harika bir deneyim ve harika bir hayattan başka bir şey yaşamadım ve bu her zaman hayatımın bir parçası, hayatımın bir bölümü olacak.” sözleriyle anlatmıştı.

Britney Spears'la yaptığı evlilik sayesinde ünlenen Sam Asghari yoluna yeni sevgilisiyle devam ediyor ve televizyon yıldızı olmaya hazırlanıyor

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HAYATI BİR GÜNDE TEPETAKLAK OLMUŞTU

2007’de geçirdiği ruhi buhranın ardından milyonların önünde büyük bir çöküş yaşayan ve sonra da mahkeme emriyle uzun yıllar babasının vesayetinde yaşamak zorunda kalan Britney Spears ise yeni yaşıyla ilgili, bekar ve özgür olmanın ötesinde büyük hayaller kuruyor.

Britney Spears artık ikisi de reşit olan iki oğluyla özgürce görüşmenin ve onlarla olan kırık dökük ilişkisini düzeltmenin hayalini kuruyor

ARTIK "KÖTÜ" ERKEKLER YOK! KAFAYA KOYDU MİLYARDER OLACAK

Artık alkol ve uyuşturucudan tamamen sıyrıldığını söyleyen yıldız isim “toksik” ilişkilerden ve erkeklerden de bundan böyle uzak duracağını söylüyor ve gözünü yükseklere dikmiş durumda.

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Müzik kariyerinden dudak uçuklatan bir servet kazansa da 2007’den 2021’e kadar tüm hayatı babasının kontrolünde geçen Britney Spears’ın yeni hedefi milyarder olmak ve yaşadığı çalkantılı hayat yüzünden kendisinden uzakta büyüyen iki oğlu Jaden ve Sean Preston’la daha yakın ilişkiler kurabilmek.

Britney Spears ilk evliliğini 2004'te çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile Las Vegas'ta yapmıştı... Bu evlilik 55 saat sonra iptal edildi... Spears'ın Kevin Federline ile yaptığı ikinci evliliği de 2007'de sona erdi ve ünlü şarkıcı için adeta sonun başlangıcı oldu