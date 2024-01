Bakışları kenetlendi, başka kimseyi görmediler: Ünlü çiftin aşk iksiri... Senin elinden olduğu için bu kadar lezzetli

Haberin Devamı

Gerisini şöyle anlattı katıldığı bir programda o ünlü oyuncu "Gözlerimi ondan alamadım. El salladım, onun dikkatini çekmeye çalıştım. Sonunda bakışlarını yakaladım."

İşte o gece Hollywood'daki bir gece kulübünde birbirine kenetlenen o bakışlar sonra bir daha başka kimseyi görmedi.

Önce flört derken hayatlarını resmen birleşirdiler. Şimdi neredeyse boylarına yetişen üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Hatta öyle mutlular ki başka çiftlerle bunun sırlarını bile paylaşıyorlar.

MUTLULUK İKSİRİ... SEVGİLİNİN ELLERİYLE HAZIRLADIĞI ÇAY

Bu, benzerine filmlerde rastlanabilecek öykünün kahramanları ünlü oyuncu Matthew McConaughey ile Brezilyalı model Camila Alves.

Haberin Devamı

Evliliklerinde 12, beraberliklerinde 17 yılı geride bırakan çift, uyumlu bir evliliğin en önemli sırlarından birini paylaştı. Birazdan göreceğiniz gibi bu da gerçekten enteresan bir sır.

Matthew McConaughey ile Camila Alves, Michele Norris'in sunduğu Your Mama's Kitchen (Annenin Mutfağı) adlı programa konuk oldu.

Orada anlattıklarına göre ünlü çift "üretken bir tartışmanın" yolunu çoktan buldu. Aralarında her ne yaşanırsa yaşansın hatta kavgalı bile olsalar her sabah bir rutini asla bırakmıyorlar. Gelin bir bakalım neymiş bu ünlü çiftin mutluluk iksiri."

KAVGALI BİLE OLSALAR ASLA VAZGEÇMİYORLAR

Bu sabah alışkanlığı, Camila'nın kocası Matthew'a, hazırladığı bir fincan çayı vermesi. Üstelik ne olursa olsun bu alışkanlıktan asla vazgeçmiyor ünlü çift. Kavgalı bile olsalar Camila kalkıp o çayı yapıyor ve kocasına servis ediyor.

Programda Matthew, karısı Camila'nın çay demleme biçimine de övgüler yağdırdı "Ben senin kadar güzel çay yapamıyorum. Gerçek şu ki çayımı yapıyorsun ve bana servis ediyorsun. Bu da o çayı daha da lezzetli bir hale getiriyor."

Haberin Devamı

McConaughey, kavgalı bir olsalar her sabah karısının kendisine çay hazırlayıp servis etmesini "Evlilik ile flört etmek arasındaki fark" olarak tanımladı.

Onun söylediğine göre "biriyle flört ettiğiniz dönemde herhangi bir konuda sevgilinizle tartıştığınız zaman hemen oradan kaçıp bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Ama eğer evliyseniz ve eşinizle bir konuda aynı fikirde değilseniz her zaman paraşütünüz açılmaz."

'İNANIN HER ZAMAN O KADAR DA KOLAY DEĞİL'

Fakat Camila Alves'e sorarsanız her sabah şaşmaz bir şekilde kocasına çay hazırlayıp ikram etmek her zaman o kadar da kolay değil.

Bu durumu da şöyle anlattı güzel model: "İnanın bana hanımlar, bazı sabahlar kalkıp o çayı yapmak istemiyorum. Ama Matthew'nun dediği gibi 'Evet, her ne olursa olsun o çay yapılacak."

Haberin Devamı

Ama çiftin evinde mutfakta hünerlerini konuşturan tek kişi Alves sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü McConaughey de et yemekleri ve suşi yapma konusunda hem istekli hem becerikli.

Çay konusundaki gelenek burada da geçerli. Bakın McConaughey bunu nasıl anlatıyor: "Aramızda anlaşmazlık da olsa karıma bu yemekleri pişirip servis etmeyi sürdürürüm. Çünkü karımın bunu sevdiğini biliyorum."

ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR

54 yaşındaki Matthew McConaughey ile 40 yaşındaki Camila Alves'in üç tane çocuğu bulunuyor. En büyük oğulları Levi, 2008 yılında dünyaya geldi.

Onun doğumunun üzerinden iki yıl geçtikten sonra kızları Vida doğdu. Çiftin üçüncü çocuğu Livingston ise 2012'de dünyaya gözlerini açtı.