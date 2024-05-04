'Matmazel' Japonya'da... 'Gördüğüm en kalabalık, en iyi kalpli şehir'

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Güzel oyuncu, ülkenin başkenti Tokyo ve Kyoto'yu gezdi. O geziler sırasında çekilen bir dizi fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu arada ziyaret ettiği kentler hakkındaki gözlemlerini de satırlara döktü Zerrin Tekindor.

RENGARENK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Usta oyuncu, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu "Gördüğüm en kalabalık, en karışık, en rahat, en huzurlu, en güler yüzlü, en iyi kalpli şehir" sözleriyle nitelendirdi.

Tekindor, sosyal medya sayfasında, ülkenin en çok turist çeken kentlerinden biri olan Kyoto'da çektirdiği pozlarını da paylaştı.

O kenti de "Japonya deyince kafamda canlanan şehir Kyoto’ymuş meğer" diyerek tanımladı.

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ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Zerrin Tekindor'un, Japonya'nın renkli atmosferini yansıtan bu paylaşımlarına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Oyuncunun ünlü takipçilerinden Şebnem Bozoklu, meslektaşının paylaşımlarına "Bu güzellik bu şıklık bu gülümseme... Diva" yorumunu yaptı.

Bir başka oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu da görüşünü " Gittiğin her yer güzelliğinin gölgesinde kalıyor Zerrin" sözleriyle belirtti.

Tekindor'un bazı takipçileri de çocuklarının Tokyo'da okuduğunu ya da çalıştığını belirten yorumlar yaptı.

OĞLU DA EŞLİK ETTİ: Tekindor'a Japonya gezisinde bir başka usta oyuncu Çetin Tekindor ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hira da eşlik etti.





Tekindor, Kyoto hakkında "Meğer Japonya deyince kafamda canlanan Kyoto'ymuş" diyerek tanımladı.

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AŞK-I MEMNU DİZİSİNDEKİ MATMAZEL KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI: Kanal D'de yayınlanan ve tekrarları bile izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel Denize De Courton rolüyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor, şu sıralarda Toz adlı oyunla tiyatro sahnesinden seyircileriyle buluşuyor.