MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
GeriMagazin MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.07.2020 - 00:09,Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Abone Olgoogle-news

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu ile yakında başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon öncesinde ilk tanıtım, yarışmanın sıkı takipçileriyle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı...

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın meşhur sözleri duyuluyor.

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle