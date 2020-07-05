MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?
MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu ile yakında başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon öncesinde ilk tanıtım, yarışmanın sıkı takipçileriyle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı...
TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın meşhur sözleri duyuluyor.
Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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