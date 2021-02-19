Maske cepte! Ünlü oyuncu Berkay Ateş'in panik anları...

Maske cepte

Berkay Ateş önceki gün bir kadın arkadaşıyla Bebek sahilinde görüntülendi. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ünlü oyuncu cebindeki maskeyi çıkarıp yüzüne taktı.

Oyuncu Berkay Ateş, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Pandemi kuralları gereği takılı olması gereken sağlık maskesini cebinde taşıyan ünlü oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Cebinden maskeyi çıkararak takan Ateş, geç de olsa kurallara uymuş oldu.

Mezun oldu

Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, kepli fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. O kareye ablası Deren Talu ‘Çok güzel’ yorumunu yaparken, annesi Defne Samyeli de alkış emojisi ekleyerek kızını tebrik etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Derin Talu’nun ağır makyajını eleştirerek “Lise öğrencisi bu kadar makyaj yapmamalı” yorumunda bulundu.

Enayi olan biz değiliz

Aynur Aydın önceki gün Vadistanbul’daydı. “Uzun zamandır evden çıkmıyordum. Sadece stüdyoya gidip eve dönüyordum. Bugün mecburen alışverişe çıktım” diyen şarkıcı, pandemiye rağmen parti yapanlara sert çıktı: “Hâlâ oraya buraya gidip partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada; enayi olan biz değiliz.”

Seninle birlikte büyüyoruz

Hakan Hatipoğlu önceki gün kızı Lila ile karın tadını çıkardı. Kızıyla çekilen karelerini Instagram hesabına yükleyen Hatipoğlu, duygusal bir de not düşerek eşi Gizem Hatipoğlu’na şöyle seslendi: “Hem evlat, hem arkadaş... Seninle büyüyoruz canım kızım. Bu arada ikinci fotoğrafta Gizem’i, dördüncü fotoğrafta kendimi görüyorum. Bazen aynı ben, bazen de aynı sen...”

Çok şükür iyiyim

Boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Aslıhan Güner sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Rol aldığı “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinin çekimlerine ara vermeyen ünlü oyuncu, “Çok şükür iyiyim. İki haftadır yaşamış olduğum rahatsızlıklarla ilgili tedavim iyiye sonuç veriyor. Bu süreçte hem yönetmenim, hem yapım ekibimiz, hem de ekip arkadaşlarımın desteğiyle iyileşme sürecim iyiye gidiyor. Güzel dualarınız için teşekkür ediyorum. İşimin başındayım, çok teşekkürler, sevgiler” dedi.

Ailem harika

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte ayna karşısında poz verdi. Uyumlu aile pozlarını Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncu o karelerin altına İngilizce, “Benim ailem harika” notunu düştü.

Küçük bal arısı soğuk suda süzüldü

İspanya’da yaşayan eski model Selda Car, 2 yaşındaki kızıyla İbiza sahilindeydi. Car, küçük kızının denizde yürürken düştüğü videosunu Instagram’ında paylaştı: “Küçük bal arısı, soğuk soğuk suda süzüldü.”

Aşı oldu

Usta oyuncu Ayşe Kökçü, ilk faz koronavirüs aşısı vurdurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 65 yaşındaki oyuncu, bu önemli ana esprili de bir yorum yazdı: “Görmemişin aşısı olmuş.”

Ben de çocuklaştım

Nebahat Çehre, İstanbul’daki yağan yoğun kar sonrası soluğu dışarıda aldı. Usta oyuncu, kar topu oynadığı anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün ben de çocuklaştım.”

İçimin gülen yüzü Asya

Oyuncu Necip Memili, kızı Asya ile karın keyfini çıkaranlardandı. Memili, kızını kucağına aldığını pozunu “İleri kar imtihanları. İçimin gülen yüzü Asya’yla” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Anne-oğul günü

Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Onan, eşi Mehmet Aslantuğ’un yeni projesini henüz izlemediğini söyledi: “Beraber izleyeceğiz, daha izlemedim.”

Afrikalı çocuklara yardım eli uzattı

Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği bu kez Afrikalı çocuklarla bir araya geldi. Özçelik, çocuklara kendi elleriyle yemek dağıttı.

Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç ülkelerdeki çocukların yanında olmaya devam ediyor. Özçelik, son olarak Afrika’daki çocuklara yardım elini uzattı. Özçelik, çocuklara yemek dağıttığı anları derneğin sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bu yemeğin tadı bambaşka. Bu zamana kadar dünyanın farklı bölgelerindeki yetimhanelerde ve köylerde sıcak yemek sofraları kurduk. Her biri ayrı lezzetliydi. Hele de yetimlere kurulan o sofralar yok mu? Her biri ayrı mutluluktu.”

Kerem’in kar sevinci

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, oğlu Kerem ile kardan adam yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Beşerler, eğlenceli karesine şu notu yazdı: “Bir İzmirli olarak elimden gelenin en iyisi budur.”