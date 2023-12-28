Aile tatilinde gerçek ortaya çıktı: Beni bugünkü halime karım getirdi!

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Ünlüler eğer deniz, güneş ve kum tatiline gitmişse bir dolu paparazzi de onları takip ediyor. Lüks yatlarda açık denizlere doğru yol aldıklarında da kaçamıyorlar paparazzi ordusundan.

Durum böyle olunca da hangi ünlü kilo almış, hangisi forma girmiş, kim formunu kaybetmiş hepsi merak konusu oluyor. Üstelik o tatillerde çekilen fotoğraflar magazin basınında da manşetlere çıkıyor.

Bir ünlü eğer birazcık kilo almışsa vay haline! Özetlemek gerekirse ünlüler tatile çıkmadan bu konuda da özel bir hazırlık yapıyor. Yani fiziksel görüntülerine çeki düzen veriyorlar.

Son birkaç gündür tam da böyle bir nedenle ünlü bir oyuncu çok gündemde. Bunun nedeni de ilerleyen yaşına rağmen koruduğu kasları...

Kim mi bu oyuncu?

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AİLE TATİLİNDE KASLARI ÖNE ÇIKTI

Rol aldığı filmlerdeki hareketli sahnelerle tanınan 52 yaşındaki Mark Wahlberg... Rhea Durham ile mutlu bir evliliği olan dört çocuk babası Wahlberg, şu sıralarda Barbados'ta tüm ailesiyle tatil yapıyor.

Ünlü oyuncuyla ilgili en çarpıcı ayrıntı ise yaşına rağmen gayet formda görünen kasları oldu. Yarı yaşındaki gençleri bile özendirdi Wahlberg bu görünümüyle. Nasıl olup da 60 yaşına az bir zaman kala böylesine formda kaldığı da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu da bunun sırrını herkesle paylaştı: Tatilde bile düzenli egzersizi bir kenara bırakmamak!

Mark Wahlberg, kendisi hakkında en çok merak edilen sırrını sosyal medya sayfasında paylaştığı bir videoda açık etti.

TATİLDE BİLE DİNLENMEK YOK

27 milyonu aşkın takipçisine şöyle seslendi Wahlberg: "İzin günü yok... Yeni yıla kadar beklemeyin..." Böylece kendisini takip edenleri de fiziksel görünümlerini korumaya ve daha sağlıklı olmaya çağırdı.

Özellikle karın, göğüs ve kol kaslarıyla dikkat çeken Wahlberg, formunu korumak için buz banyosu yaptığını da gözler önüne serdi.

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Wahlberg, egzersizi bırakmamasının nedenini daha önce People dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı. Söylediğine göre başlarda bunu estetik amaçlı yapıyordu. Ama yaşı ilerledikçe daha sağlıklı olmak için formunu korumaya özen gösterdiğini anlattı.

Söylediğine göre egzersizini de sabah saatlerinde yapmayı tercih ediyor. Çünkü günün ilerleyen saatlerinde egzersiz yapmakta zorlanıyor.

Wahlberg bu konudaki sözlerini şöyle tamamlamıştı o röportajda "Eğer işin kolayına kaçarsam, elimden gelenin en iyisini yapma şansım olmaz. Sahip olduğum ve başardığım her şeyi çalışarak elde ettim."

GÜNDE SEKİZ SAAT UYUYOR... SABAH 03:00'DA KALKIYOR

Wahlberg, daha önce verdiği bir röportajda da günde sekiz saat uyuduğunu söylemişti. Ama sabah da saat 03:30'da kalktığını sözlerine eklemişti.

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Söylediğine göre Wahlberg çocukları 20 yaşındaki Ella, 17 yaşındaki Michael, 15 yaşındaki Brendan ve 13 yaşındaki Grace uyanmadan kendine ve karısına zaman ayırmak için bunu yapıyor. Bu kadar erken kalktığında karısı Rhea Durman ile de daha kaliteli vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.

Sabah erkenden kalkıp spor yaptığını, günlük duasını ettiğini ve sonrasında ailesindeki herkes uyandığında da onlarla birlikte zaman geçirdiğini anlattı ünlü oyuncu.

Mark Wahlberg, 2009 yılından bu yana model Rhea Durham ile evli. Dört çocuklu mutlu çift hayatlarındaki her şeyi birlikte yapıyorlar. Buna egzersiz de dahil.

Özellikle de Durham bir ara kilo aldığında Wahlberg ile birlikte spor salonlarına gidip saatlerce ter döküyorlardı.

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'BENİ KARIM ADAM ETTİ'

Wahlberg her zaman ailesinin özellikle de karısının kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Ünlü oyuncu bir röportajında " Beni karım adam etti" diyerek ona duyduğu sevgiyi ve saygıyı da dile getirmişti.

Bu arada her ne kadar Wahlberg, şimdi sağlığına özen gösteren biri olsa da çocukluğu ve gençliği pek öyle geçmedi. 13 yaşında uyuşturucu madde kullanmaya başladı. 16 yaşında demir parmaklıklar ardına girdi. Sonradan hayatını düzene soktu.

Söylediğine göre bu konudaki en büyük yardımcısı da karısı Rhea Durham oldu.

Wahlberg, karısı Rhea'nın kendisine düzenli bir hayat sağladığını anlattı bir röportajında. Bu konudaki sözleri de şöyle Mark Wahlberg'in "Hayatınızın geri kalanında, birlikte çok uzun zaman geçirmek için doğru kadına intiyacınız var."

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Bu arada Rhea Durham'ın bir zamanlar Vickoria's Secret meleği olarak ünlendiğini de not düşelim.