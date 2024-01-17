Tam öpecektim bir anda paniğe kapıldım: Onun için çok mu yaşlıyım!

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Ama sizin birkaç dakikada belki de birkaç saniye içinde izleyip geçtiğiniz o sahnelerin çekimi o kadar da kolay olmaz...

Aksiyon sahneleri çekilirken sakatlanan ünlüleri bilirsiniz... Sonra aylarca kolları ya da bacakları alçıda gezerler.

Ya da başrol oyuncusunun yerine tehlikeli sahnelerde rol alan kim bilir kaç dublör bu uğurda hayatını kaybetti. Bazıları da hayatının sonuna kadar sakat kaldı.



Bu tür hareketli sahnelerin yanında gayet kolay görünse de romantik sahneler de oyuncular için bir tür sorun yaratabiliyor.

Belki de gerçek hayatta hiç sevmediği birine kamera karşısında sırılsıklam aşıkmış gibi davranmayı sadece oyuncular yapabilir zaten...

İşte bu türden yakınlaşma gerektiren bir sahnede oynayan ünlü oyuncu, rol arkadaşından yaşça epey büyük olduğu için çekim öncesi büyük bir tedirginlik yaşadığını itiraf etti.

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Bir başka deyişle belki de filmin pazarlanmasında bir ilgi unsuru olarak kullanılacak o sahnenin çekimi onun için hiç kolay olmadı.

ROL ARKADAŞININ GENÇ OLMASI ONU PANİĞE SÜRÜKLEMİŞ

Bu ünlü oyuncu, 56 yaşındaki Mark Ruffalo. Kendisinin yarı yaşındaki Emma Stone ile Poor Things adlı filmde kamera karşısına geçen Ruffalo, sevişme sahnesi öncesinde yaşadıklarını Perfect Magazine'e anlattı.



Usta oyuncu aslında cinsellik içeren sahneler için yaşlı olup olmadığını sorgulamış kendi içinde. Bu arada Ruffalo'nun röportaj verdiği derginin kapak fotoğrafı için de üstsüz biçimde objektif karşısına geçtiğini de hatırlatalım.

Ruffalo'ya göre cinsellik canlandırdığı herhangi bir karakterin psikolojisiyle çok yakından ilgili. Bu yüzden de derinden araştırılması gerekiyor.

Usta oyuncu, işte bu yüzden yönetmenliğini Yorgos Lanthimos'un yaptığı Poor Things adlı filmde soyunmasının gerçekten gerekli olup olmadığını kendi içinde de sorgulamış.

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GEREKLİ OLDUĞUNA İNANINCA ÇEKİNCESİ KALMADI

"Bunu yapmak zorunda olup olmadığımı düşündüm" diyerek kendini ifade etti oyuncu. Sonra da şunu ekledi: "Kimse artık sizin yaşlanmış bedeninizi görmek istemez. "

Ama sonunda çıplak sahneyi, çekilmekte olan filmin bir uzantısı olarak görüp ikna olduğunu sözlerine ekledi.



Daha önce Oscar adayı da olan Mark Ruffalo, özellikle de rol arkadaşı Emma Stone konusunda endişelenmiş.

Söylediğine göre kendisinden epey geç olan 35 yaşındaki Stone ile cinsellik içeren bir sahnede oynayacağını düşününce paniğe kapılmış.

Ama belli ki sonunda ikna oldu ve Emma Stone ile yakınlaştığı sahneler için kamera karşısına geçti.

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Mark Ruffalo böylesine büyük endişe içindeyken roh arkadaşı Emma Stone ise çıplak sahneler konusunda gayet rahatmış yönetmenin söylediğine göre.

'İFFETLİ BİR SAHNE ÇEKTİK... KİTABA İHANET ETMEDİK'

Yönetmen Yorgos Lanthimos, Stone'un kendisinin bu konuda fazla konuşmayacağını ama kendisine söz düştüğünü belirtti.

Bu sahnenin, filmin uyarlandığı romanın önemli bir ayrıntısı olan cinselliği içerdiğini belirtti. Yönetmene göre kadın karakterin iç dünyasını doğru ifade edebilmek için bu sahneler gerekliydi.

Aynı zamanda filminin sevişme sahnelerini basitleştirmeden, kendi deyimiyle iffetli bir şekilde çekmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi Lanthimos. Aksi halde romanın ana kadın karakterine ihanet ediyor olacaklarını söyledi.

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Poor Things adlı film Alasdair Gray'in 1992 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı.

Filmin ana karakterlerinden Bella Baxter'ı Emma Stone, Duncan Wedderbunk'u da Mark Ruffalo canlanırıyor. Godwin Baxter rolünde ise Willem Dafoe var.