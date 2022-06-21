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Manuel Fernandes'in olaylı gecesi... Arabanın içinde yere yattı!

#Manuel Fernandes#İstanbul#Beşiktaş
Manuel Fernandesin olaylı gecesi... Arabanın içinde yere yattı
Sayit DURMAZ

Futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul gecelerinde kadın arkadaşlarıyla görüntülenince panik yaptı, güvenlik görevlileriyle muhabirler arasında olay çıktı.

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EĞLENCE GECESİ

Bir dönem Beşiktaş ve Kayserispor’da forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul’a geldi. Fernandes önceki akşam kadın arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme’deki Boaz adlı mekana gitti. Ancak futbolcu fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca olay çıktı. Mekanın güvenlik görevlileri ile muhabirler arasında arbede yaşandı.

Manuel Fernandesin olaylı gecesi... Arabanın içinde yere yattı

KAPIYA YANAŞTIRILDI

Çıkışta Manuel Fernandes’in VIP aracı mekanın arka kapısına yanaştırıldı. Futbolcu koşarak aracına bindi, ancak koltuğa oturmak yerine araç içinde yere yattı. Yanındaki kadınlar da onun paniğini görünce aynı şekilde yere oturdu. Fernandes’in talimatıyla şoför aracın kapılarını kapatıp hızla uzaklaştı.

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Manuel Fernandesin olaylı gecesi... Arabanın içinde yere yattı


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