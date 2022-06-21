Manuel Fernandes'in olaylı gecesi... Arabanın içinde yere yattı!

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EĞLENCE GECESİ

Bir dönem Beşiktaş ve Kayserispor’da forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul’a geldi. Fernandes önceki akşam kadın arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme’deki Boaz adlı mekana gitti. Ancak futbolcu fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca olay çıktı. Mekanın güvenlik görevlileri ile muhabirler arasında arbede yaşandı.

KAPIYA YANAŞTIRILDI



Çıkışta Manuel Fernandes’in VIP aracı mekanın arka kapısına yanaştırıldı. Futbolcu koşarak aracına bindi, ancak koltuğa oturmak yerine araç içinde yere yattı. Yanındaki kadınlar da onun paniğini görünce aynı şekilde yere oturdu. Fernandes’in talimatıyla şoför aracın kapılarını kapatıp hızla uzaklaştı.

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