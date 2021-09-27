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Manken Didem Soydan'a hakaret eden sanık hakim karşısında!

#Didem Soydan#Twitter#Türkan Bayraktaroğlu
Manken Didem Soydana hakaret eden sanık hakim karşısında

Manken Didem Soydan’a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek hakaret ettiği iddia edilen ve 2 yıla kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A. (23) "Tweet'lerin atıldığı saatte okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenler sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Kenan Doğukan A. ile şikayetçi Didem Soydan’ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu katıldı. Özel bir üniversitede okuduğunu söyleyen sanık Kenan Doğukan A. savunmasında "Üniversite öğrencisiyim davaya konu olan Twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweet'leri ben atmadım. Tweet'lerin atıldığı saatte ben okulda sınavdaydım. Sınav girişlerimde telefonlar toplanır. Bu nedenler sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Didem Soydan ve Burak Deniz tatilde

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SINAV SAAT ARALIKLARI OKULA SORULACAK

Didem Soydan’ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Mahkeme, sanığın savunmasını dikkate alarak 23 Ocak 2020 tarihinde sanık Kenan Doğukan A.’nın bulunduğtwu üniversitede sınavda olup olmadığı, sınava girmiş ise sınav saat aralıklarını ve sınav girişlerinde öğrencilerden telefon toplatılıp toplatılmadığı hususlarından bilgi verilmesini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Kenan Doğukan A.’nın, 23 Ocak 2020’de sosyal  medya sitesi Twitter üzerinden Manken Didem Soydan’a hakaret içerikli mesaj gönderdiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli Kenan Doğukan A.’nın "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor. 


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#Didem Soydan#Twitter#Türkan Bayraktaroğlu