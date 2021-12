Manken Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor

Haberin Devamı

“Ulusal kıyafeti gururla taşıdım.”



Çok konuşulan ve yöresel bulunmayan Fırat Neziroğlu tasarımı ulusal elbisesi hakkında konuşan Cemrenaz Turhan, elbiseyi çok beğendiğini söyledi.



“Annem botoks yaptırmama izin vermiyor.”



Babasının dermatolog olduğunu belirten Cemrenaz Turhan, “Babam alnına botoks yaptır diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor.” dedi.



“Yarışmadaki kızlar en çok türk dizilerini, Burcu Biricik ve Can Yaman’ı sordular.”



İsrail’de gerçekleşen Kainat Güzellik Yarışması’nda herkesin Türk dizileri ve oyuncularıyla ilgili sorular sorduğunu belirten Cemrenaz Turhan, “Herkes, Burcu Biricik ve Can Yaman’ı sordu, inanılmaz tanınıyorlar.” dedi.



