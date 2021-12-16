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Manken Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor

#Cemrenaz Turhan#Can Yaman#Burcu Biricik

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”na bugün, Türkiye 2’inci güzeli Cemrenaz Turhan konuk oldu. Birkaç gün önce düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’ndan dönen ve ayağının tozuyla “teve2 Magazin Masası” canlı yayınına katılan Turhan, heyecanını programda paylaştı. Yarışmaya katılmak gibi bir niyetinin olmadığını, mühendislik kariyeri yapmak isterken Miss Turkey yarışmasıyla hayatının değiştiğini söyleyen Türkiye 2’inci güzeli Cemrenaz Turhan, Kainat Güzellik Yarışması’nda yaşadıklarını anlattı.

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“Ulusal kıyafeti gururla taşıdım.”

Çok konuşulan ve yöresel bulunmayan Fırat Neziroğlu tasarımı ulusal elbisesi hakkında konuşan Cemrenaz Turhan, elbiseyi çok beğendiğini söyledi.

“Annem botoks yaptırmama izin vermiyor.”

Babasının dermatolog olduğunu belirten Cemrenaz Turhan, “Babam alnına botoks yaptır diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor.” dedi.

“Yarışmadaki kızlar en çok türk dizilerini, Burcu Biricik ve Can Yaman’ı sordular.”

İsrail’de gerçekleşen Kainat Güzellik Yarışması’nda herkesin Türk dizileri ve oyuncularıyla ilgili sorular sorduğunu belirten Cemrenaz Turhan, “Herkes, Burcu Biricik ve Can Yaman’ı sordu, inanılmaz tanınıyorlar.” dedi.

“teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…

Manken Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor

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#Cemrenaz Turhan#Can Yaman#Burcu Biricik

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