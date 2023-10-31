Kapı önü romantizmi tartışma konusu oldu: Böyle sarılıyorsun ama sen ünlü olduğunda o daha doğmamıştı

Haberin Devamı

Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak hafızalarda yer eden 48 yaşındaki DiCaprio, son olarak 25 yaşındaki model Vittoria Ceretti ile birlikte gittiği bir partide görüntülendi.

Bir ara parti kalabalığından uzaklaşan Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti, kapının önünde romantik anlar yaşadı. Çiftin o anları da onları adım adım takip eden paparazzi ordusu tarafından kayıt altına alındı.

İşte Leonardo ile yarı yaşındaki sevgilisinin objektiflere ve tabii ki basına yansıyan o görüntüleri de sosyal medya platformlarında tartışma ve şaka konusu oldu.

SEN ÜNLÜ OLDUĞUNDA O DAHA DOĞMAMIŞTI

Birçok kullanıcı, Leonardo DiCaprio, başrollerini Kate Winslet ile paylaştığı Titanic filmiyle şöhretinin zirvesine çıktığında Vittoria Ceretti'nin daha dünyaya bile gelmemiş olduğunu ileri sürdü.

Haberin Devamı

Yeri gelmişken hatırlatalım ki Titanik filmi gösterime girdiğinde takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi Vittoria Ceretti ise 1998'de dünyaya geldi.

Leonardo ile Vittoria, geçtiğimiz hafta sonu katıldıkları bir Cadılar Bayramı partisinde objektiflere yakalandı.

Bol ödüllü, izlenme rekortmeni Titanik filmi çekildiğinde Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaydı. Şu anda birlikte olduğu sevgilisi de henüz dünyaya gelmemişti.

PARTİYE ROMANTİZM MOLASI

Çift, bir ara partinin kalabalığından uzaklaşıp kapının önüne çıktı. Orada bir süre gülerek sohbet ettiler. Sonra da Vittoria Ceretti, sevgilisine sarılıp onu okşamaya başladı.

Bir anda aşka gelen çift, kapının önünde romantik anlar yaşadı. Ardından da yine sohbet edip gülerek partiye geri döndüler.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa bu eleştirilerin çok da yersiz olmadığını söylemek mümkün.

YAŞI BİRAZ BÜYÜK BİLE

DiCaprio artık takipçilerinin çok iyi bildiği gibi 25 yaşını aşan sevgilileriyle yollarını ayırıyor. Aslında şu anda birlikte olduğu Vittoria Ceretti'nin yaşı onun ortalaması için yüksek bile sayılabilir.

Ünlü oyuncu, model Camila Morrone ile birlikte olmaya başladığında genç kadın henüz 20 yaşındaydı. Geçen yıl yani Morrone 26 yaşına geldiğinde çift yollarını ayırdı.

Leonadro DiCaprio, bir başka model, Bar Refaeli ile romantik ilişkiye başladığında da model yine 20 yaşındaydı.

Bu arada DiCaprio'nun çok fazla medya ilgisini çeken ilk ilişkilerinden biri olan Gisele Bündchen ile aşk yaşamaya başladığı sırada da modelin henüz 20 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kapı önü aşıkları: Kalabalıktan sessizce uzaklaştılar Haberi görüntüle

İki sevgili ilk olarak geçen ağustos ayında İspanya'nın yaz aylarında ünlülerin akınına uğrayan tatil cenneti Ibiza adasında birlikte görüntülendi. O sırada bir gece kulübünde eğleniyorlardı. Kulüpte de yine birbirleriyle samimi görüntüler sergilediler.

Herkes DiCaprio ile Ceretti'nin bu ilişkisinin daha kısa sürmesini beklerken ikili o zamandan bu yana ayrılmadı.

Hatta Page Six'e geçen ay konuşan bir kaynağa göre Lenardo DiCaprio bu kez ilişkisini geçmiştekilerden daha fazla ciddiye alıyor. Ünlü oyuncu ile Ceretti birbirlerini daha fazla ve daha iyi tanıma konusunda kararlı.

Haberin Devamı

ANNESİYLE DE TANIŞTI AMA...

Bu arada Vittoria Ceretti, DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken ile de çoktan tanıştı. İkili geçen ay İtalya'da bir müze ziyaretinde görüntülendi.

Fakat DiCaprio'nun ünlü model Gisele Bundchen'den başlayarak bütün sevgililerini annesiyle tanıştırdığı göz önüne alındığında hayranları ünlü oyuncunun bu kez evleneceği ve bu ilişkisini ciddiye aldığı iddialarına temkinli yaklaşıyor.

Vittoria Ceretti daha önce DJ Matteo Milleri ile evliydi. Fakat bu evlilik sadece iki yıl sürdü.

Leonardo DiCaprio ise diğerlerine oranla daha uzun süren ilişkisini model Camila Morrone ile yaşamıştı. İkili geçen yılın ağustos ayında yollarını ayırdı. Onan sonra da Leonardo DiCaprio'nun adı farklı kişilerle aşk söylentilerine kavuştu.

Haberin Devamı

GISELE DAHA 18 YAŞINDAYDI

2000'lerin başında Leonardo DiCaprio, kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarını işgal etmeye başladı. Bu dönemde en çok konuşulan ilişkisini model Gisele Bundchen ile yaşadı.

DiCaprio ile Bundchen aşk yaşamaya başladıklarında aktör 25 yaşındaydı. Moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Gisele Bundchen ise 18 yaşına girmişti. Herkesin evlilik ya da en azından bir nişan haberi beklediği bu ilişki 2000 ile 2005 arasında sürdü. Gisele Bundchen, 23 yaşına girdiğinde ikili yollarını ayırdı.

HERKES EVLENECEĞİNİ SANDI

Sonra Leonardo DiCaprio için başka bir dönem başladı. Yine kariyerinin parlak dönemlerinde olan bir modelle, İsrailli Bar Refaeli ile çıkmaya başladı. Üstelik de Bundchen'den ayrıldığı aynı yıl içinde.

O sırada Refaeli 20 yaşındaydı. İlişkileri beş yıl sürdü. Bar Refaeli 25 yaşına girdiğinde ilişki de bitti. Leonardo DiCaprio ile Bar Refaeli nişanlanmıştı. Herkes bu kez aktör için evliliğe kesin gözüyle bakıyordu ama yine olmadı.

ALDATILDIĞI İÇİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunun hemen ardından 2013 ile 2014 arasına model Toni Garrn ile bir ilişkiye başladı Leonardo DiCaprio. Alman model, ilişki başladığında 20, bittiğinde ise 21 yaşındaydı. İddialara göre Toni Garrn, aktör tarafından aldatıldığı için ilişkiyi bitirdi.

HERKES ONA 'EN YAKIŞIKLI SEVGİLİ' DİYORDU

Leonardo DiCaprio'nun adı geçen yıl da Gigi Hadid ile aşk söylentilerine karıştı. Hatta Hadid, o dönemde "Leo'nun en yaşlı sevgilisi" olarak konuşuldu. Çünkü ünlü oyuncunun daha önceki sevgililerinden yaş olarak daha büyüktü. Fakat Hadid ve DiCaprio aşkı daha tam olarak başlamadan bitti.