Lemi Gülman eski eşi Reyhan İpekel'e ödediği nafakaya itiraz etmişti... Mahkemeden şaşırtan karar

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İŞADAMI Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman’ın, eski eşi Reyhan İpekel’e açtığı ‘nafakanın kaldırılması’ davası reddedildi. Gülman’ın İpekel’e ödediği aylık 8 bin liralık nafakayı az bulan mahkeme, nafakayı 15 bin liraya çıkardı.

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Lemi Gülman, 8 yıl önce boşandığı Reyhan İpekel’e ödediği yoksulluk nafakasının kaldırılması için 2 yıl önce dava açmıştı. İşinin kötüye gittiğini öne süren Gülman, “Babamın yardımı kesmesinden sonra nafakayı ödeyemez hale geldim” demişti.

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Eski eşinin iddialarının asılsız olduğunu iddia eden İpekel ise, “Malvarlığı 50 milyonun üzerindedir. Lüks standartlarda yaşamını sürdürmektedir” diyerek, davanın reddini istemişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada hâkim, davayı reddetti ve İpekel’e aylık ödenen 8 bin liralık nafakanın da günümüz koşullarına göre az olduğunu belirterek, 15 bin lira olarak ödenmesine karar verdi.