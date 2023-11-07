İstenmeyen gelin meydan okudu: Ben bu adamla mutlaka evleneceğim!

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Elbette gösteri dünyasında bu gibi işler genelden biraz daha değişik olabilir. Ama yine de pırıltılı dünyada da "istenmeyen gelinler" ya da "istenmeyen damatlar" olur.

Onların ilişkileri çok fazla göz önünde olduğu için de böyle durumlar da bütün dünya tarafından bilinir.



İşte bir süredir magazin dünyasının gündeminde böyle bir çift var. Çiftin kadın tarafı 49 yaşında ve eski evliliğinden üç tane çocuğu var.

Erkek tarafı ise henüz 32 yaşında. Şu ana kadar da evlilik yapmış değil.

İşte bu ilişkide kadın tarafı, genç damadın ailesi tarafından pek de sıcak karşılanmadı. Bu yüzden de "istenmeyen gelin" olarak nitelendiriliyor. Gelin bir bakalım neler oluyor.



Bu anlattığımız çift, bir zamanlar basketbol sahalarının yıldızı olan Michael Jordan'ın, kendisiyle aynı mesleği seçen oğlu Marcus ile Jordan'ın bir zamanlar aynı sahalarda top koşturduğu meslektaşı Scottie Pippen'in eski eşi Larsa Pippen.



Bir başka deyişle söylersek Larsa Pippen, bir zamanlar eski kocasının takım arkadaşı olan ve neredeyse çocukluğunu bildiği Marcus Jordan ile tutkulu bir ilişki yaşıyor. Hatta ileri sürülenlere göre Marcus ile Larsa çoktan nişanlandı bile.



Ama Marcus'un babası Michael Jordan'ın basın mensuplarına ayaküstü verdiği röportaja göre basketbol efsanesi, oğlunun bu ilişkisine hiç sıcak bakmıyor. Buna rağmen Marcus Jordan ile Larsa Pippen birlikte olmakta hatta evlenmekte kararlı.

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'MUTLAKA YENİDEN EVLENCEĞİM'

Larsa Pippen bu konudaki görüşlerini de saklamadan açık açık ifade etti zaten. Larsa Pippen, US Weekly'ye verdiği demeçte " Sanırım evli olmayı seviyorum" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Kesinlikle yeniden evleneceğimi hissediyorum."

Larsa Pippen bu sözleriyle her ne kadar ailesi karşı olsa da Marcus Jordan ile evleneceğini vurgulamış oldu.

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Bu arada hemen hatırlatalım ki çiftin evlenmesini istemeyen tek kişi Marcus'un babası değil. Larsa Pippen'in eski eşi Scottie de bu evliliği istemediğini gizlemiyor.Ama bütün bunlara rağmen Larsa ile Marcus ilişkilerini kimseden gizlemeden yaşıyorlar. Başlarda aşklarını gizleyen Larsa Pippen ile Marcus Jordan daha sonra gerçegi Instagram'dan dünya aleme ilan ettiler.

Şimdi de biraz neden Larsa Pippen ile Marcus Jordan'ın ilişkisine ailelerin bu kadar karşı çıktığına bir bakalım.

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Marcus Jordan'ın babası Michael ile Larsa Pippen'in eski kocası Scottie Pippen bir zamanlar aynı takımda basketbol oynuyorlardı.Bir zamanlar yani Michael Jordan'ın kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde iki sporcu ailece görüşüyordu. Yani birbirlerinin dostuydular.Fakat kader, şimdi bu iki aileyi farklı bir şekilde tekrar bir araya getirdi. Scottie Pippen'in eski karısı Larsa, şimdi Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan ile aşk yaşıyor. Hatta Marcus'un açıklamasına göre evliliği bile düşünüyorlar.Her ne kadar Michael Jordan açık açık oğlunun kendisinden 16 yaş büyük Larsa Pippen ile evlenmesini istemese de iki sevgili bu konuda emin görünüyor.

Hatta Larsa Pippen, kendileri hakkında ortaya atılan "nişan" iddialarının ardından bir gece gezmesinde parmağındaki pırlanta taşlı yüzüğü göstermek ister gibi davranışlar bile sergiledi.

ESKİ KOCASININ TAKIM ARKADAŞININ OĞLU

49 yaşındaki Pippen, bir zamanlar basketbolcu Scottie Pippen ile evliydi. Hatta ondan dört tane çocuğu oldu.

Fakat çift yollarını ayırdıktan sonra Pippen, bu kez eski eşiyle bir dönem aynı takımda oynayan Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan ile aşk yaşamaya başladı.

Bir dönem Kardashian- Jenner ailesinin de yakın dostu olan Larsa Pippen'in eski aile dostunun oğluyla yani çocukluğunu bildiği Marcus Jordan'la aşkı ilk ortaya çıktığında kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yaratmıştı.

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Her ne kadar Larsa ve Marcus, ailelerinin, ilk başta pek hoşlanmasa da sonunda ilişkilerini kabul ettiğini ileri sürse de durum pek öyle değil. En azından Marcus'un ünlü babası Michel Jordan açısından.

'HAYIR' DEYİP BİR KAHKAHA ATTI

Geçtiğimiz yaz karısı Yvette Prieto ile Paris'te gazetecilerle karşılaşan Michael Jordan, oğlunun ilişkisine ve Larsa Pippen ile evliliğine onay verip vermediğini sorulduğunda tek kelimeyle yanıt verdi: Hayır! Sonra da kocaman bir kahkaha attı.



Ama Marcus'a bu durum sorulduğunda genç adam "Babam alkollüydü ve şaka yaptı" diye yanıt verdi. Hatta "Babam bana mesaj atıp o konuşmayı anlattı ve paparazziye şaka yaptığını söyledi" dedi.



Larsa Pippen ile Marcus Jordan önceki gece birlikte çıktıkları bir yemekte görüntülendiler. Larsa Pippen ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzük parmağındaki pırlanta taşlı yüzük oldu. Fotoğrafçılara yüzüğünü göstermek ister gibi davranan Pippen'in bu tavrı da çiftin evlilik planı yaptığı söylentilerini iyice alevlendirdi.



32 yaşındaki Marcus da TMZ adlı internet sitesine sevgilisiyle evlilik üzerine düşündüklerini ve düğün tarihini konuştuklarını söyledi.

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49 yaşındaki sevgilisiyle evlenmeye başından beri sıcak bakan Marcus " Mekan arıyoruz" dedi. Bu arada nişanlandıkları için kendilerini tebrik eden muhabire de teşekkür etti.

Sözün bu noktasında hemen hatırlatalım ki Marcus Jordan ile Larsa Pippen nişanlandıklarını resmi olarak açıklamış değil.

Çift, bundan birkaç ay önce başka bir konuyla gündeme gelmişti. Larsa Pippen hakkında "Jordan ailesinin parasında gözü var" söylentileri çıktı. Bunun üzerine Marcus da "Benim sevgilim para avcısı değil" diyerek onu savundu.Larsa Pippen ile Marcus Jordan, Page Six'in Virtual Reali-Tea adlı podcast yayınına konuk oldu. Çift, orada kendileri hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Pippen "Bence para konusunda konuşmak rahatsız edici" dedi.Marcus Jordan da ondan sözü aldıktan sonra şunları söyledi: "Evet sanırım insanlar Larsa'nın bir para avcısı olduğunu düşünüyor. Onlara göre Larsa,Jordan ailesinin sahip olduğu büyük servetin peşinde." Bu arada bir parantez açıp belirtelim ki, Marcus Jordan'ın ailesinin gerçekten hatırı sayılır bir serveti var.Kendi adını taşıyan bir mücevher tasarımı firmasına sahip olan Larsa Pippen de sözün burasında kendi parasını kazandığını hatırlattı.Marcus Jordan da sevgilisi hakkında "O bağımsız, kariyer odaklı bir kadın" diyerek aslında Larsa Pippen'in derdinin para olmadığını vurguladı.Larsa Pippen'in eski kocası Scottie ile evliliğinden 22 yaşında Scotty Jr, 21 yaşında Preston, 18 yaşında Justin ve 14 yaşında Sophia adında dört tane çocuğu bulunuyor.

Boşanmasına rağmen eski kocasıın soyadını kullanan Larsa Pippen, dört çocuğunun yeni sevgilisi Marcus Jordan'ı sevdiklerini söyledi US Weekly'ye verdiği röportajda: "Ben büyük oğlum Scotty ile basketbol hakkında konuşurken Marcus'un da söyleyecekleri oluyor. Ben Preston ile moda hakkında konuşurken bir giyim mağazası olan Marcus da söyleyecek bir şeyler buluyor."Marcus Jordan da sevgilisinin çocuklarına nasıl uyum sağladığını anlattı: "Eğer genç çocukları olan biriyle birlikteyseniz bakış açınızı yeniden şekillendirmeniz gerekir.Ama bence Larsa'nın çocuklarıyla ilişkisi çok iyi, onların en iyi arkadaşı. Larsa ile ilgili olarak çok beğendiğim bir durum:"Kendi ifadesine göre Marcus Jordan sevgilisinin sevdiği insanlar yani çocukları arasında kendine yer bulmaktan dolayı çok memnun.

TELEFON NUMARASINI SAHTE BİR İSİMLE KAYDETTİ

Gelelim Larsa Pippen ile Marcus Joran'ı bağlantısına. Yani ilişkilerinin başlamasından daha öncesine. Çünkü o sırada da ikisi birbirlerini tanıyordu aslında. Ama Larsa, basketbol oyuncusu Scottie Pippen'ın eşi Marcus da Scottie'nin takım arkadaşı Michael Jordan'ı oğluydu. Fakat tanışmaları yıllar sonra oldu.



Larsa Pippen ile Scottie Pippen, 1997 ile 2021 arasında evli kaldılar. Basketbol sahalarının yıldızı olan Scottie Pippen ile Marcus Jordan'ın babası Michael Jordan da bir önem aynı takımda oynuyorlardı. Yaniteknik olarak Larsa Pippen, eski kocasının takım arkadaşının oğluyla romantik ilişki yaşıyor bir süredir.



Larsa ile Marcus bundan dört yıl önce bir partide tanıştılar. O sırada da birbirlerine telefon numaralarını verdiler. Ancak Larsa, Marcus'un telefonunu sahte bir isimle kaydetti: Marc Jacobs.! Bu konuda da daha sonra "Kimsenin beni aradığını bilmesini istemedim" demişti.

İKİ GÜNLÜK ZİYARET 12 GÜNE UZADI

Her ne kadar o partide birbirlerini uzaktan izleseler de arkadaşlıklarının romantizme dönüşmesi biraz zaman aldı. Marcus iki günlük bir ziyaret için Larsa'nın yaşadığı Miami'ye gitti. Ama Larsa ile buluştuktan sonra bu ziyaret 12 güne uzadı.



O sırada Larsa da böyle bir ilişkinin getireceklerine hazır olup olmadığını iyice düşündü. Ama sonra kendi ifadesine göre bunun yaşamak istediği bir ilişki olduğunu fark etti.

Marcus ise ailesinin bu ilişkiyi ilk duyduğunda epey şaşırdığını söyledi. Fakat çift kısa sürede ailelerinin onayını aldı ve ilişkileri de bugünlere geldi.



Marcus bu konuda "Ailem beri mutlu görmek istiyor. Aslında herkesin ailesi onu mutlu görmek ister. Bütün isteyebileceğiniz budur" diyerek durumu özetledi.