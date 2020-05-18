Larissa Gacemer'in isyanı

Larissa, Instagram’da yayınladığı video ile doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle anne olamayacağını söylerken “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. Ben kendimi böyle kabul ettim. Burak da beni böyle kabul etti” dedi.