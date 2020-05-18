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Larissa Gacemer'in isyanı
ESKİ basketbolcu Burak Gacemer’in Brezilyalı manken eşi Larissa Gacemer, ‘Neden çocuğunuz yok’ sorularına isyan etti.
Larissa, Instagram’da yayınladığı video ile doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle anne olamayacağını söylerken “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. Ben kendimi böyle kabul ettim. Burak da beni böyle kabul etti” dedi.
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