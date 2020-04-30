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Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Kuzey 2 yaşında... Özcan Deniz'den oğluna doğum günü mesajı

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Özcan Deniz, 2018 yılının mart ayında Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl çiftin oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.

15 aylık evlilik Haziran 2019'da bitti ancak Özcan Deniz ile Feyza Aktan ilişkilerini sonlandırmadı.

 Kuzey dün 2 yaşına bastı. Deniz, oğlunun doğum gününü "Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun... Ömrüm, Kuzey'im.." mesajı ile kutladı.

 Feyza Aktan ise Instagram sayfasında kutlama fotoğrafı yayınlayıp altına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü.

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