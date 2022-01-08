Kusursuz buluşma... Cansu Dere Dünya Eskrim şampiyonu Miles Chamley-Watson ile çekim yaptı

Haberin Devamı

Magnet Quarterly dergisinin “Kusursuzluk” sayısında yer alacak özel bir çekim için buluşan ikili, keyifli anlar yaşadı. Los Angeles’tan çekim için bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Miles Chamley-Watson, Dere ile uyum içinde gerçekleşen çekimler sırasında bol bol Türk kahvesi içti.

İki ünlü isim, set aralarında sık sık sohbet etti. Eskrim sporunu özellikle gençler arasında daha popüler hale getirmek istediğini söyleyen Chamley-Watson, sportif başarılarının yanı sıra özgün stili ve pek çok ünlü markanın yüzü olmasıyla moda dünyasında da dikkat çekiyor.