Kuruçeşme'nin Süperstarı

‘DUYGULARIMIZIN ORTAK NOKTASI HEP MÜZİK!’

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Süperstar Ajda Pekkan hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Pekkan, konserine başlamadan önce sevenlerine şu sözleriyle seslendi; "Birbirimizden ayrı kaldığımız günler, yıllar oldu. Fakat duygularımızın ortak noktası hep müzik oldu. Birbirimizden uzak kalsak da bugün boğazın incisi Kuruçeşme Açıkhava’da birlikteyiz.



Konserine "Sihirli Aşk" şarkısıyla başlayan süperstar, repertuvarı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile unutulmaz bir geceye imza attı.



"Vitrin", "Amazon", "Aynen Öyle" ve "Eğlen Güzelim" gibi en sevilen hit'lerini seslendiren Pekkan, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de göz doldurdu. Ajda Pekkan, Cihan Nacar imzasını taşıyan somon rengi tulumu ve saçına yerleştirilen taç şeklindeki aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.

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