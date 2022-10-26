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Kuruçeşme’de 90’lar rüzgarı

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#İzel#Çelik#Ercan
Kuruçeşme’de 90’lar rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:30

İzel, Çelik, Ercan önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ile Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.

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Grup, Boğaz’a karşı nostalji rüzgârı estirdi. İzel, Çelik, Ercan, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Grup, “Kasım ayına günler kalmasına rağmen sevenlerimiz burada. Çok yoğun bir kar yağışı altında bir İzel, Çelik, Ercan konseri şahane olurdu. Buraya ilk çıktığımızda hepimizin ayakları titriyordu ama heyecanımız hâlâ aynı” dedi.

Kuruçeşme’de 90’lar rüzgarı

“Özledim” şarkısıyla sevenlerini selamlayan efsane üçlü, dinleyicileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Romantik ve hareketli şarkılarına yer veren İzel, Çelik, Ercan, 2 buçuk saat sahnede kaldı.

 

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#İzel#Çelik#Ercan

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