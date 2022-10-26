Kuruçeşme’de 90’lar rüzgarı

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Grup, Boğaz’a karşı nostalji rüzgârı estirdi. İzel, Çelik, Ercan, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Grup, “Kasım ayına günler kalmasına rağmen sevenlerimiz burada. Çok yoğun bir kar yağışı altında bir İzel, Çelik, Ercan konseri şahane olurdu. Buraya ilk çıktığımızda hepimizin ayakları titriyordu ama heyecanımız hâlâ aynı” dedi.

“Özledim” şarkısıyla sevenlerini selamlayan efsane üçlü, dinleyicileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Romantik ve hareketli şarkılarına yer veren İzel, Çelik, Ercan, 2 buçuk saat sahnede kaldı.