Kurtuluş Kuş tecavüz iddialarıyla gündemde.... Kurtuluş Kuş kimdir?

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Son dönemin popüler isimlerinden olan Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya sürdüğü single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni topladı. Sonrasında ise “El İnsaf” isimli şarkı ile müzikseverlerle buluştu. Her iki parçası ile beğeni toplayan Kurtuluş Kuş’un Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçası 120 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Kurtuluş Kuş, “Nabız” şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan ve gençler arasında son günlerde popüler olan isimler arasında yer alıyor.