Kubilay Aka: “Âşık olunca 5 yaşında bir çocuk gibi davranıyorum”

- Âşık olunca çocuklaşıyorum, 5 yaşında biri oluyorum.- Duşun suyunu açarım, yarım saat boyunca altında sahnelerimi çalışırım. - Sevgilimin odasında bir obje olsam makyaj aynası olurdum.Bana baktıkça güzelleşsin...- Kendimi yakışıklı kategorisine koymuyorum. Eli yüzü düzgün bir adamım. - Yaptığım en zor şey seninle röportaj yapmaktı. Benim 4-5 yıl önce bambaşka bir hayatım vardı.