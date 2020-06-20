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Haber Giriş: 20.06.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Kubilay Aka: “Âşık olunca 5 yaşında bir çocuk gibi davranıyorum”

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‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Kubilay Aka… Aka, Gence'nin 'sivri' sorularını samimiyetle cevapladı:

- Âşık olunca çocuklaşıyorum, 5 yaşında biri oluyorum.- Duşun suyunu açarım, yarım saat boyunca altında sahnelerimi çalışırım. - Sevgilimin odasında bir obje olsam makyaj aynası olurdum.Bana baktıkça güzelleşsin...- Kendimi yakışıklı kategorisine koymuyorum. Eli yüzü düzgün bir adamım. - Yaptığım en zor şey seninle röportaj yapmaktı. Benim 4-5 yıl önce bambaşka bir hayatım vardı.

 

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