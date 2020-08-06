Kuaförüm Sensin’de kaza haberi: Engin – Koray – Özlem neden yok, ayrıldılar mı?

Kuaförüm Sensin programında beklenmedik bir veda yaşandı. Programın sunucusu Gözde Kansu, saç artisti Engin Yılmaz'ın geçirdiği kaza nedeniyle Kuaförüm Sensin'e devam edemeyeceğini açıkladı. Kansu, Engin Yılmaz'ın geçirdiği kazayı şu sözlerle verdi. "Üzücü bir haberim var. Engin dün akşam ayak bileğini çatlatmış ve ekip olarak Engin’in yanındalar. Özlem’e dedim, dilersen sen gel. Yok dedi, biz ekip olarak ya varız ya yokuz. O yüzden bugün Özcan Alp, Dilek Timur, Ezgi Küçük bizlerle”