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Kuaförüm Sensin Engin Yılmaz kimdir?
Kuaförüm Sensin’in yeni yarışmacılarından biri de Koray-Engin ikilisi oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Engin Yılmaz, hem çıkardığı modeller hem de diğer yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla adından söz ettiriyor. Peki, Kuaförüm Sensin Engin Yılmaz kimdir?
Kuaförüm Sensin yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri olan Engin Yılmaz, makyaj artisti ve saç uzmanıdır. 36 yaşında olan Engin, kendini bildiğinden beri sektörün içerisinde. Kuaförüm Sensin Engin Yılmaz kendisini örgülerin prensi olarak tanımlamaktadır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Engin Yılmaz, yaptığı saç modellerini sık sık hesabından paylaşıyor.
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