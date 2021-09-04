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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, BACKGRID UK VİDEO: BACKGRID UK
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

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78'inci Venedik Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Bir yandan iddialı filmler hem jüri hem de seyirci karşısına çıkarken festivalin en renkli anları da kırmızı halıda yaşanıyor. Festivalde gösterilen yapımların yıldızları o gün için hazırladıkları özel gardroplarıyla kırmızı halıya çıkıyor. Bazıları da seçimleriyle ön plana çıkıyor.

PİJAMAYA BENZİYOR
İşte bunun son örneklerinden biri de dün gece yapılan Spencer filminin galasında yaşandı. Ölümünün 24'üncü yılında anılan Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı Kristen Stewart, kırmızı halıya pijama benzeri bir kıyafetle çıktı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o
UZUN UZUN POZ VERDİ
Moda devi Chanel'in imzasını taşıyan bu ilginç kıyafet, firmanın 2021 sonbahar- kış koleksiyonundan. Saçı için de kıyafetine uygun bir model seçen Stewart, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti ve kırmızı halıda objektiflere uzun uzun poz verdi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

HERKES OLABİLDİĞİNCE İDDİALI 
Kristen Stewart'ın Diana'yı canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín oturuyor. Senaryo ise Steven Knight'a ait. Kristen Stewart, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen galalarda ilgi çeken tek ünlü değildi. Gelin son birkaç günde düzenlenen galalara, kırmızı halıda boy gösteren yıldızlara ve kıyafet tercihlerine bir göz atalım.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

BAŞROL DURUŞU
78'inci Venedik Film Festivali'nde galası yapılan filmlerden biri de Dune'du. Filmin yıldızı Zendaya, ten rengi dar kıyafetiyle sade bir şıklık sergiledi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o
EN İDDİALI ERKEK OYUNCU
Katıldığı film galalarında ilginç kıyafet tercihleriyle dikkat çeken Timothee Chalamet, önemli rollerini Zendaya ile paylaştığı Dune'un kırmızı halısında da geleneği bozmadı. Her zamankinden biraz daha sade ama yine de ışıltılı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

O DA SADELİĞİ SEÇTİ
Fransız model Tina Kunakey, Dune filminin galasında davetlilerden biriydi. Oyuncu Vincent Cassel'in eşi olan Kunakey, galaya yalnız katıldı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

YENİ SEVGİLİSİ EŞLİK ETMEDİ
Festivale yeni sevgilisi Andre Lemmers ile damgasını vuran Adriana Lima, Dune'un galasına yalnız katıldı. Lima,  bu kez ışıltılı bir kıyafet tercih etti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

İLGİNÇ SEÇİM
Law Roach, bu seçimiyle Dune filminin kırmızı halısında çok ilgi çeken konuklardan biriydi. 

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o
ONSUZ KIRMIZI HALI OLMAZ
Avrupa'daki film festivallerinin gediklisi Hofit Golan, Dune filminin de gala konukları arasındaydı. Golan, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan kıyafetiyle ilgi çekti. 

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

GÖSTERİŞLİ SEÇİM
Rebecca Ferguson, Dune filminin galasında kırmızı halıya bu gösterişli kıyafetle çıktı. 

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

IŞILTILI, PIRILTILI
Gelelim The Last Daughter filminin galasına. Filmin başrol oyuncusu Dakota Fanning, kırmızı halıya ışıltılı bir kıyafetle çıktı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

 KARDEŞLERİN RENK UYUMU
The Last Daughter'ın oyuncularından Jake ve Maggie Gyllenhaal kardeşlerin renk uyumu dikkat çekti. 

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o

ÖDÜLLÜ OYUNCU
Aynı filmde rol alan ödüllü oyuncu Olivia Colman, maskulen bir şıklık sergiledi. 



 

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