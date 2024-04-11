Kraliyet ailesinde bebek sevinci! Yılın düğününden 10 ay sonra müjdeyi verdiler

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Ürdün Kralı Abdullah ve Kraliçe Rania'nın en büyük oğlunun onu bekleyen yepyeni bir kraliyet rolü var: babalık!

Ürdün Kraliyeti dün Rajwa ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Duyuruda "Kraliyet Haşimi Mahkemesi, Majesteleri Veliaht Prens El Hüseyin bin Abdullah II ve Prenses Rajwa El Hüseyin'in bu yaz ilk bebeklerini beklediklerini duyurmaktan memnuniyet duyar" denildi.

Ürdün’ün Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa’nın ilk bebeklerini bekledikleri Ürdün Kraliyeti tarafından duyuruldu

KRALİYET AİLESİNE YENİ BİR ÜYE KATILACAK

Açıklamada "Haşimi Kraliyet Mahkemesi bu vesileyle Majesteleri Kral Abdullah II ve Kraliçe Rania Al Abdullah'a en içten tebriklerini sunar ve Majesteleri Veliaht Prens Al Hussein ve Prenses Rajwa'ya bebeklerini karşılarken sağlık ve neşe diler" ifadelerine yer verildi.

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Sosyal medyada hamilelik duyurusuna, her ikisi de 29 yaşında olan Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın 1 Haziran 2023'te evlendikten sonra çekilen gülümseyen bir fotoğrafı eşlik etti.

Çiftin geçen yıl haziran ayında yapılan düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet aileleri katılmış, Galler Prensi William ve Prenses Kate Mİddleton da düğünde yerini almıştı

Doğacak bebek 53 yaşındaki Kraliçe Rania ve 62 yaşındaki Kral Abdullah'ın ilk torunu olacak.

Hüseyin ve Rajwa’nın çocuğu erkek olursa Ürdün Haşimi Krallığı tahtının ikinci sıradaki varisi olacak. Çiftin bebekleri kız olursa taht sıralamasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

BEBEK ERKEK OLURSA TAHT SIRASINDA BEKLEYECEK

Ülkenin 1952'de kabul edilen anayasasına göre taht, Kral Abdullah İbn El Hüseyin'in hanedanına kraldan en büyük oğluna ve sonrasında da onun ilk doğan erkek çocuğuna geçiyor. Tahtın varisi Prens Hüseyin’i küçük kardeşi Prens Haşim ve Kraliçe Rania’yla ve Kral Abdullah’ın kızları Prenses İman ve Prenses Selma takip ediyor.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa başarılı bir mimar

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Hüseyin ve Rajwa Haziran 2023'te göz kamaştırıcı bir kraliyet düğünüyle dünya evine girdiler. Aralarında Prens William ve Kate Middleton'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanından kraliyet mensupları bu büyük kutlama için Amman'a gitti.

Düğün, Veliaht Prens Hüseyin'in 1 Haziran'daki düğünlerinde prenses unvanı alan Rajwa Alseif ile nişanlandığını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra yapıldı. Nişan haberlerini sosyal medyada paylaşan Prens Hüseyin, Rajwa ile resmi bir portre fotoğrafıyla birlikte "Tanrı'nın bize lütuflarını bahşetmesi için dua ediyoruz. Sevgili Ürdünlü aileme yürekten destekleri ve nazik dilekleri için minnettarım" satırlarını kaleme almıştı.

Prenses Rajwa, güzelliği dillere destan kayınvalidesi, Ürdün Kraliçesi Rania'ya benzetiliyor... Bu arada kraliyet sarayından sızan haberlere göre gelin - kayınvalide birbirini çok seviyor ve çok iyi anlaşıyorlar

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MİMAR GELİN GÜZELLİĞİ DİLLERE DESTAN KAYINVALİDESİNE BENZİYOR

Suudi Arabistan'da doğan ve ABD'de eğitim alan Prenses Rajwa başarılı bir mimar ve aynı zamanda görsel iletişim alanında da diploma sahibi.

Veliaht Prens Hüseyin ise İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi ve Washington, D.C.'deki Georgetown Üniversitesi mezunu oldu ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri-Arap Ordusu'nda yüzbaşı olarak görev yapıyor.

Prens Hüseyin resmi Isntagram hesabında düğünlerinden bir pozu paylaşarak “Tanrı beni Rajwa ile kutsadı, hayatımın ışığı ve ömür boyu yoldaşım. Evliliğimiz bize huzur ve sıcaklık getirsin. Tanrı bizi kutsamaya devam etmesi için dua ediyorum. Sevgili ülkem Ürdün'de mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese, ayrıca dünyanın dört bir yanından ailemize sevgilerini yollayan herkese bir kez daha en derin teşekkürlerimle. Bugün bana verdiği sayısız nimetler için Tanrı'ya ve her şey için Rajwa'ya ne kadar şükretsem azdır” yazmıştı

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Çiftin evlilik kararını nasıl aldıkları bilinmese de aileleri uzun zamandır tanışıyorlar. Prenses Rajwa’nın annesinin kuzenlerinden biri Prens Hüseyin'in amcasının eşi. Çift bu sayede tanışmadan önce de aileleri yoluyla birbirlerinden haberdardı.

"İNSAN HER GÜN BÖYLE BİRİYLE TANIŞMAZ, BEN ÇOK ŞANSLIYIM"

Özel hayatları konusunda ketum olsalar da Hüseyin geçen yıl verdiği bir röportajda "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım” demiş, “İnsan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz” diyerek de ne kadar şanslı olduğunun altını çizmişti.