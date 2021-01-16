Kral olmayÄ± boÅŸuna bekliyor: Prens George asla tahta Ã§Ä±kamayacak

Buna gÃ¶re taht iÃ§in dedesi ve babasÄ±ndan sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada olan Prens George, hiÃ§bir zaman kral olamayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona sÄ±ra gelene kadar ortada "kraliyet" diye bir ÅŸey kalmayacak. Bu iddiayÄ± ortaya atan kiÅŸi ise gazeteci Christopher Lee. AÄ°LEYÄ° AYAKTA TUTAN KRALÄ°Ã‡E

Lee, Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George'un Ã§eÅŸitli nedenlerle asla taÃ§ giyemeyeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Christopher Lee, Ä°ngiliz monarÅŸisinin popÃ¼laritesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kendisine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtti. KraliÃ§e'nin, ailesinden devraldÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± ayakta tutmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba, uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmasÄ± ve etrafÄ±ndaki kaybolmasÄ±na asla izin vermediÄŸi gizemli havanÄ±n, Ä°ngiliz monarÅŸisini bu kadar uzun sÃ¼re ayakta tuttuÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. 'HALK ONUN SAYESÄ°NDE MONARÅžÄ°YÄ° DESTEKLÄ°YOR' Ä°DDÄ°ASI

YapÄ±lan anketlere gÃ¶re de halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu hala monarÅŸiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de KraliÃ§e. Fakat 2. Elizabeth tahtÄ± bÄ±rakÄ±nca bu destek de popÃ¼larite de azalacak Christopher Lee'ye gÃ¶re. CHARLES'IN EÅžÄ° EKSÄ° PUANDA

Bunun en Ã¶nemli nedenlerinden biri Prens Charles'Ä±n eÅŸi Cornwall DÃ¼ÅŸesi Camilla Parker Bowles. Halk onu ilk olarak Prens ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ skandal iliÅŸkiyle tanÄ±dÄ±. Aradan yÄ±llar geÃ§mesine raÄŸmen de yapÄ±lan anketlere gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en az sevilen Ã¼yesi. KENDÄ° DURUMU DA PEK PARLAK DEÄžÄ°L

Prens Charles'Ä±n durumu da eÅŸinden daha iyi olsa da yine de fazla umut verici deÄŸil Lee'ye gÃ¶re. Prenses Diana ile evliliÄŸi sÃ¼resince ona karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi sadakatsizlik, eski eÅŸine genel davranÄ±ÅŸlarÄ± da bunun en Ã¶nemli nedeni. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar bir araya geldiÄŸinde de Ä°ngiliz kraliyet ailesi, Prens Charles'Ä±n tahta geÃ§mesiyle eski popÃ¼laritesini kaybedecek, halktan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ destek azalacak. HALK DAHA FAZLA SORGULAMAYA BAÅžLAYACAK

Christopher Lee'ye gÃ¶re, hala Ã¼lke iÃ§in dÃ¼nyada Ã¶nemli bir marka olan KraliÃ§e'nin yokluÄŸunda, halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu monarÅŸiyi sorgulamaya baÅŸlayacak. YapÄ±lan siyasi deÄŸiÅŸiklikler de halkÄ±n monarÅŸiye desteÄŸini azaltacak. Milletler TopluluÄŸu'da yaÅŸananÂ deÄŸiÅŸiklikler de bu konuda etkili, tecrÃ¼beli gazeteciye gÃ¶re. Topluluktan ayrÄ±lan Ã¼lkeler, kendi devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ± seÃ§meye baÅŸlÄ±yor. 2021 yÄ±lÄ± iÃ§inde Barbados'un da topluluktan ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â KRALÄ°Ã‡E HAYATA VEDA ETTÄ°ÄžÄ° ZAMAN...

Lee'nin iddiasÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e hayata veda ettiÄŸi zaman, Milletler TopluluÄŸu'nda kilit Ã¶nemi olan Kanada ve Avustralya gibi Ã¼lkelerde yaÅŸanacak, kraliyet aleyhine deÄŸiÅŸimlerin de bir domino etkisi yaratacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. BÃ¼tÃ¼n bunlar bir araya geldiÄŸinde ise Prens George'un tahta Ã§Ä±kabilmesi uzak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor gazeteciye gÃ¶re.

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