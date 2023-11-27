Şımartılmak için herkesi seferber etmiş: Ayakkabı bağcıklarını ütületiyor ama çorapları yırtık

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Ama sonunda o acı olayın ardından yani annesinin ölümünden sonra uzun süre beklediği tahta oturdu. Elbette bundan sonraki hayatı da eskisinden daha fazla merak konusu oldu.

Kraliyet ailesinin iki aykırı üyesi Prens Harry ve karısı Meghan Markle ile ilgili olarak kaleme aldığı biyografisiyle tanınan Omid Scobie yeni kitabı Endgame'de Kral Charles ile ilgili çok tuhaf gerçeklere yer verdi.

Aslına bakılırsa Scobie'nin kitabında yazdığı bazı ayrıntılar zaten biliniyordu. Ama Scobie bunlara yenilerini de ekledi.

Omid Scobie'nin kitabında ileri sürdüğüne göre Kral Charles, dudak uçuklatacak kadar lüks bir yaşam sürüyor. Hatta elini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını bile söyleyebiliriz.

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Zaten yıllardır bu ayrıntılar konuşuluyordu ama Omid Scobie'nin de kitabında anlattığına göre Kral Charles, elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Diş fırçasına diş macunu sıkmak için bile bir görevli ona yardımcı oluyor.

Charles'ın ilginç alışkanlıklarından biri özel olarak buharlı ütüyle ütülenmiş, bin ilmekten oluşan yatak çarşaflarında yatması.

Eğer bu çarşaflarda en küçük bir kırışıklık bile oluşursa o zaman bir görevli hemen geliyor ve onu yeni ütülenmiş bir çarşafla değiştiriyor.

Aslında Kral'ın daha önceden bilinen bir başka özelliği de kitapta yer alıyor. Buna göre Charles gece yatmadan önce herkes gibi dişlerini fırçalıyor. Ama bu sırada diş fırçasının üzerine diş macununu kendisi sıkmıyor.

Bunu onun yerine yapan bir özel görevli var. Tabii bu kişi diş macununu öyle rastgele sıkamıyor. Fırçanın üzerine sıkılan macunun yaklaşık . buçuk santim olması gerekiyor.x

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Kitapta yer alan iddialara göre Charles, yatak çarşaflarını buharlı ütüyle ütületiyor. En ufak bir kırışıklıkta bile hemen yenisiyle değiştiriliyor. Ama bu kadar değil... Charles aynı zamanda ayakkabı bağcıklarını da ütületiyor.

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Kitapta Charles ile ilgili başka çarpıcı bir ayrıntı daha yer alıyor. Buna göre Kral, ayakkabı bağcıklarını da ütületiyor. Evet yanlış okumadınız.

Kral bir yere gideceği zaman elbette üstü başı ve ayakkabıları temiz ve düzenli oluyor. Ama bu kadar da değil Kral'ın ayakkabı bağcıklarının da ütülenmiş olması gerekiyor.

Bu arada Kral Charles'ın ayakkabı bağcıklarını ütületmesiyle ilgili bu iddia ortaya çıktı çıkmasına ama yine onunla ilgili başka çarpıcı bir görüntüyü de akıllara getridi bu durum.

Ayakkabı bağcıklarıyla ilgili bu iddialar Charles'ın bu yılın başlarında Brick Lane'de bir cami ziyaretinde ortaya çıkan görüntüleri akıllara getirdi. Charles'ın çorabının sağ teki resmen yırtıktı.

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Bu yılın başlarında eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Brick Lane ziyareti sırasında bir camiye girdi Charles.

Doğal olarak camiye girerken de ayakkabılarını çıkardı. İşte o sırada da çorabındaki yırtık ortaya çıktı. Bu durum da haftalarca konuşuldu.

Kral Charles'ın yırtık çorapları İngiliz basınına da konu oldu. Bu konuda birçok kişi "Tıpkı bizim gibi" yorumunu yaptı.

Charles'ın kıyafetlerini, yıllar boyunca tekrar tekrar giydiği çok iyi biliniyor. Ama bu yırtık çoraplar onun tutumlu kişiliğinin yanı sıra artık çoraplarının son kullanma tarihini çoktan doldurduğu yorumlarına da neden oldu.