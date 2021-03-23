Koronavirüse yakalanan Nuri Alço kimdir, kaç yaşında? Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu hakkında bilgiler

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Burcu Sezginoğlu 36 yaşında. Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu, ticaretle uğraşıyor.

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