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Magazin
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Rihanna'yı böyle değiştirdi

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Koronavirüs Rihanna'yı böyle değiştirdi
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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi milyonlarca kişi gibi ünlüleri de etkiledi. Birçoğunun film çekimleri, açılışları, çekimleri ertelendi ya da iptal oldu.

RIHANNA DA ETKİLENDİ
Birçok kişiden daha iyi koşullara sahip olsalar da onlar da bütün olup bitenlerden etkileniyor. Müzik dünyasından sonra moda alanında da adını duyuran Rihanna da bunlardan biri.

Koronavirüs Rihannayı böyle değiştirdi

YENİ AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ
Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşadığı ileri sürülen Rihanna, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Güzel şarkıcı, Women's Health'e verdiği röportajda, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini anlattı.

Koronavirüs Rihannayı böyle değiştirdi

KÜÇÜK ŞEYLERDEN MUTLU OLMAYI HATIRLADI
Koronavirüsün birçok insanı korkunç bir şekilde etkilediğini anlatan Rihanna pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirtti. Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlattı röportajında. Kanepeye uzanıp TV izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup bitenlerden uzak tuttuğunu belirtti. Güzel şarkıcı ve tasarımcı bütün bunların "gerçeklerden kaçma" olduğunu da ekledi.

Koronavirüs Rihannayı böyle değiştirdi

YEMEK PİŞİRİP BİSİKLETE BİNDİ
Rihanna, pandemi süresince, normalde yapmaya pek fırsat bulamadığı şeylerle de ilgilendiğini belirtti. Yemek pişirmek, bisiklete binmek, yürüyüşe çıkmak bunlar arasında. Ünlü şarkıcı, pandemi sırasında kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını da belirtti. " Sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi... Bu benim için film izlemek ve dondurma yemek" diye anlattı şarkıcı.

Koronavirüs Rihannayı böyle değiştirdi

 

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