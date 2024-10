Korkunç gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Ünlü şarkıcı oğlunun cesedini iki ay evinde saklamış

Haberin Devamı

Evis Presley'nin tek kızı ve yasal varisi olan şarkıcı Lisa Marie Presley 12 Ocak 2023’te geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişi.

54 yaşındaki Lisa Marie'nin ölümünün ardından Presley ailesinin geride kalan üyeleri annesi Priscilla Presley ve Lisa Marie'nin 3 kızı oldu.

Elvis Presley'nin tek varisi olan kızı Lisa Marie 2023'ün hemen başında, 54 yaşında hayatını kaybetmişti.... Ünlü şarkıcının kaleme almaya başladığı anı kitabını ölümünden sonra kızı Riley Keough tamamladı

Ölüm haberi tüm dünyayı şoke ederken 54 yıllık ömrüne sığdırdığı aşklar, evlilikler ve akla hayale sığmayan trajediler de hatırlandı. Lisa Marie Presley dünyanın en ünlü adamının kızı olarak başladığı hayatında önce anne ve babasının boşanmasıyla sarsılmış, sonra da babası Elvis Presley’yi daha 9 yaşındayken kaybederek ilk büyük acısını yaşamıştı.

Babasının yolundan gidip şarkıcı olan Lisa Marie Elvis’ten kalan büyük mirası alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla geçen ömrü boyunca tüketti, hayatının son yıllarında maddi zorluklar yaşadı.

Lisa Marie Presley, 54 yıllık ömründe 4 kez evlendi, 4 de çocuğu oldu. Evlilikleri de boşanmaları da hep tartışmalıydı ve çok konuşuldu. Bir çocuğu babası, annesi ve kendisi gibi gösteri dünyasını seçecekti. Bir çocuğunu da kendisinin de kurtulamadığı uyuşturucu belasına kurban verdi, onun ölümünü asla atlatamayacaktı.

Lisa Marie Presley'nin iki ayrı evliliğinden dört çocğu vardı... Ünlü şarkıcının oğlu Benjamin 2020'de, 27 yaşındayken intihar etmişti

Lisa Marie Presley’nin oyuncu kızı Riley Keough, annesinin yazmaya başladığı ve öldüğü için tamamlayamadığı kitabını yazdı, kitap yayınlanmasıyla birlikte bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Lisa Marie Presley, acılarla ve şoke edici olaylarla dolu hayatının en korkunç günlerini oğlu Benjamin Keough canına kıyınca yaşamıştı.

Benjamin Keough, kendini başından vurarak hayatına son verdiğinde henüz 27 yaşındaydı. Ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak Benjamin Keough’nun da tıpkı dedesi Elvis Presley ve annesi Lisa Marie gibi uyuşturucu bağımlılığının pençesinde olduğu biliniyordu.

Benjamin öldükten sonra bir daha hiç kendine gelemediği söylenen Lisa Marie'nin oğlunun cesedini iki y boyunca evinde sakladığı ve bu şekilde yaşadığı da gündeme bomba gibi düşen kitapla birlikte ortaya çıktı

Kızı Riley Keough tarafından tamamlanan anı kitabı “From Here to the Great Unknown”daki dudak uçuklatan satırlara göre Lisa Marie Presley, oğlu Benjamin öldükten sonra onun cesedini iki ay evinde tutmuş ve bu şekilde yaşamıştı!

Kitapta anlatılanlara göre Lisa Marie Presley, oğlu Benjamin’in cesedini evinde ısısı ayarlanmış bir odaya yerleştirdi ve iki ay boyunca bu şekilde yaşadı.

Ona veda etmeye hazır olmadığını söyleyen Lisa Maria Presley oğlunu babası Elvis Presley’nin yaşadığı ve mezarının olduğu Graceland’e gömmeden önce onun dövmelerinin bir eşini eve bir dövmeci çağırarak kendine ve kızı Riley Keough'ya yaptırmıştı.

Lisa Marie Presley ölmeden önce yaptığı her konuşmada 2020’de oğlu Benjamin’i kaybettikten sonra bir daha kendine gelemediğini, onun ölümünün acısıyla kendisinin de aslında öldüğünü ve “yaşayan ölü” haline geldiğini söylemişti.

Lisa Maria Presley ve Benjamin Keough, Elvis Presley'nin mülkü Graceland'de yan yana mesarlarda yatıyor

O öldükten sonra yarım kalan kitabını tamamlayan kızı Riley Keough, annesinin resmi ölüm sebebi kayıtlara birkaç yıl önce geçirdiği bir zayıflama operasyonu ve buna bağlı komplikasyonlar olarak geçse de “Annemi öldüren üzüntüsü, kardeşimin ölümünden sonra hiç düzelmeyen kırık kalbi oldu” demişti.