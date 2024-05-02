Kocasını aldattığı konuşuluyordu... Yuvası dağıldı, annesi öldü... Elinde bir tek babası kaldı

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İşte moda dünyasının efsane yıldızlarından biri de son iki yıldır böylesine çalkantılı dönemlerden geçiyor. Önce mutlu yuvası dağıldı, sonra annesini kaybetti... Son dönemde de kocasını aldattığı iddialarıyla gündeme geldi. Geçen hafta da peşindeki paparazzilerden kaçarken trafik kurallarını ihlal etti ve polisin karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Bunca karmaşa içinde yeni bir aşka yelken açtı böylece birazcık da olsa huzur bulmaya başladı. Tabii ki biten evliliğinden dünyaya gelen çocukları da hep onun yanı başında.

Ardı ardına yaşadığı üzüntüler ve acılar içinde sığındığı önemli ve korunaklı bir liman var bu ünlünün: Babası...

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Kaybettiği annesinin acısını da dağılan yuvasının üzüntüsünü de onun yanında unutuyor. İşte bu ünlü "sırtını dayadığı" babasının doğum gününü unutmadı. Bu özel günü aile arasında yaptığı gibi sosyal medya sayfasından da kutladı.

ARTIK SIRTINI BABASINA DAYIYOR

Baştan bu yana anlattığımız bu ünlü top model Gisele Bundchen'in ta kendisi... Son bir buçuk yıldır çalkantılı günler yaşayan Bündchen, babası Valdir'in yeni yaşını kutladı önceki gün.

Baba Valdir Bündchen için aile arasında bir kutlama düzenlendi elbette ama ünlü model, bu özel günü sosyal medya sayfasından da duygu dolu bir paylaşımla kutladı.

Babasıyla çekilen bir pozuna Instagram sayfasında yer veren Gisele Bündchen, "Doğum günün kutlu olsun baba! Olduğun inanılmaz adam olmaya devam etmeni diliyorum. Bizimle hayatın tadını çıkarabilmen için sana bol bol sağlık diliyorum" diye yazdı. "Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum" diyen Bündchen, paylaşımını "Seni çok seviyorum" diyerek bitirdi.

Brezilyalı olan Bündchen'in mesajını İngilizce değil ana dili olan Portekizce yazması da dikkatlerden kaçmadı.

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KENDİ EVLİLİĞİ BİTTİ AMA MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜMÜŞTÜ

Kendisi aile hayatında ve Tom Brady ile evliliğinde aradığı mutluluğu bulamasa da Bündchen mutlu bir anne ve baba tarafından büyütüldü.

Bündchen'in bir süre önce kaybettiği annesi Vania ile babası Valdir, ünlü modelin yanı sıra ikizi Patricia, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela adlı kızlarını büyüttü. Bündchen çifti evlendikleri gün söz verdikleri gibi gerçekten de ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kaldı.

Bündchen, 2018'de yayınlanan ve anılarını topladığı Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı kitabında nasıl bir ortamda büyüdüğünü de anlattı. Güzel modelin satırlarına göre büyüdükleri Brezilya Horizontina'da yemek masasına oturduklarında bütün kardeşler aynı anda konuşuyordu.

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Sonunda babası bir kural koydu. O andan sonra da kardeşler bir ağızdan konuşmak yerine tıpkı bir okulun sınıfındaki gibi konuşmak istediklerinde el kaldırarak konuşmaya başladı.

KOCASINDAN BOŞANDI, ANNESİNİ KAYBETTİ... YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bündchen'in annesi Vania bundan dört ay önce kanser nedeniyle hayata veda etti. Top model, bu acı haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

Bündchen, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile 2009 ile 2022 arasında bir evlilik yaptı. Bu süreçte çiftin biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Fakat ilk dönemlerde mutlu giden evlilik iki yıl önce sona geldi. Eski çift de sessiz sedasız boşandı.

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Gisele Bündchen bir süredir Joaquim Valente ile birlikte. Brady'den boşanmasının üzerinden çok zaman geçmeden yeni bir beraberliğe başladığı için onu aldatmakla suçlandı bir süre. Fakat ünlü model bu iddiaları yalanladı.

Ünlü model bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Kocasını aldattığına dair iddiaları da yalanladı.