'Çalışacaksam kazandığım para beni tatmin etmeli' demişti... 40 kişi seferber oldu... Gigi'yi üzmeyelim, eve gönderelim

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Ama yeri geldiğinde onlar da sıkı bir dayanışma gösterebiliyor. İşte bunun son örneği de özel bir fotoğraf çekiminde yaşandı.

Sinema, müzik, moda dünyasının 40 ünlüsü yıllarca birlikte çalıştıkları ünlü bir genel yayın yönetmenine veda etmek için bir araya geldi.

İşte o sırada da aralarından birinin henüz onun bakımına muhtaç olan kızına bir an önce kavuşabilmesi için kelimenin tam anlamıyla seferber oldu hepsi. Gelin bir bakalım neler olduğuna.

VEDA POZU İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Vogue dergisinin İngiltere edisyonunun genel yayın yönetmenliğini 2017 yılından bu yana yürüten Edward Enninful, hayatına yeni bir yön vereceğini açıkladı.

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Derginin ilk Afrika kökenli genel yayın yönetmeni olan 51 yaşındaki Edward Enninful, bu görevini bırakıp yayıncı Conde Nast'ta yeni bir global göreve geleceğini geçen yılın haziran ayında açıklamıştı.

İşte onun yönetiminde olduğu sürece farklı zamanlarda dergiye kapak pozu veren 40 tane ünlü Edward Enninful onuruna bir araya geldi ve çok özel bir fotoğraf çekimi yapıldı.

O ÇEKİMDE KİMLER YOKTU Kİ

O çekimde Victoria Beckham'dan Salma Hayek'e, Cindy Crawford'dan kızı Kaia Gerber'e, Miley Cyrus'tan Oprah Winfrey'e birçok ünlü yer aldı.

Linda Evangelista, Irina Shayk, Karlie Kloss, Iman, Dua Lipa, Kate Moss, Lila Moss bu çekimde kamera karşısına geçen ünlülerden.

Yıllar içinde dergi kapağını süsleyen ünlüler bu kez Edward Enninful için poz verdi. İşte o 40 kişi arasında Gigi Hadid de vardı.

Daha birkaç ay önce "Kazanacağım para kızımdan ayrı kalmama değmeli" diyerek hayatının merkezinin kızı olduğunu herkese ilan eden 28 yaşındaki Hadid için çekimde görev alan herkes kelimenin tam anlamıyla seferber oldu.

Herkes çekimin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve Hadid'in henüz 3 yaşındaki kızı Khai'ye bir an önce kavuşması için elinden geleni yaptı.

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Sonuç olarak işler istendiği gibi ilerledi ve çekim sorunsuz tamamlandı. Gigi Hadid de kızına kavuştu.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER

Tabii o çekim sırasında da öncesinde de 40 ünlü başka dayanışma örnekleri de sergiledi. Örneğin Salma Hayek bir gece önce Linda Evangelista'nın evinde konuk oldu.

Dua Lipa ve Miley Cyrus, yoğun çalışma programlarını bu çekime göne ayarladı.

Çekim geçen yılın aralık ayında New York'ta yapıldı. Ünlüler Londra, Paris, Milano, Los Angeles'tan gelip bu kentte buluştu.

Edward Eninful, bütün bu 40 ünlüye davet gönderdikten sonra nefesini tutarak onlardan gelecek yanıtı bekledi. Sonunda hepsi çekimde hazır bulundu.

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Sonuçta Edward Eninful'un son sayısı için bütün ünlüler bir araya geldi ve bu tarihe geçecek çalışma ortaya çıktı. Bu arada fotoğrafları Steven Meisel'ın çektiğini de hatırlatalım.

KOŞUP KIZINA KAVUŞTU

Özel çekimde herkesin bir an önce kızına kavuşması için çaba gösterdiği Gigi Hadid de hemen evine koştu ve Khai'yi kollarına aldı.

One Direction grubuyla tanınan Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'nin çevresinde şekilleniyor Gigi Hadid'in hayatı. Ünlü model bu durumu da açıkça söylemekten hiçbir zaman çekinmedi.

İş insanı Muhamed Hadid ile eski eşi Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğun en büyüğü olan Gigi Hadid için işi de dünyadaki herkes bir yana kızı bir yana.

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Son dönemde ünlü oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisiyle konuşulan Gigi Hadid, Porter dergisine verdiği röportajda bu durumu ilginç bir şekilde ifade etti.

Anne olmadan önce hayatını mesleği üzerine kuran Gigi Hadid Khai'nin doğumundan sonra kendine bambaşka bir düzen kurdu. Zaten eski sevgilisi ve Khai'nin babası Zayn Malik ile yaptıkları anlaşma da bunun üzerine kurulu.

'KAZANDIĞIM PARA TATMİN EDİCİ OLMALI'

Gigi Hadid bu konuda "Sanırım eğer bir ebeveyn olmuşsanız daha akılcı davranmanız gerekir. Çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasına gittiği zaman çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Ve seçtiğim işler bu kadar zamanda yapılmalı, sonucu da tatmin edici olmalı" diye konuştu.

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Hadid birçok ünlünün aksine kızı Khai'nin yüzünü şu ana kadar kimseye göstermedi. Hatta bir süre adını bile duyurmadı. En sonunda bir gün Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını ilan etmiş oldu.

Hadid, yeni aşkı Bradley Cooper ile ilişkisini de meraklı gözlerden uzakta tutuyor. İki sevgili ilişkilerinin ilk döneminde arkadaşları Taylor Swift'in evinde gizli gizli buluşsa da sonunda el ele objektiflere yakalandı.

Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız çocuk sahibi oldu.