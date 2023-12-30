Güzellikte yarışıyorlar: İşte Gigi'nin üvey annesi

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BABALARI DA ONLARDAN GERİ KALMIYOR

İnsan gösteri dünyasında bu kadar gösterişli bir kariyere sahip olunca özel hayatı da mercek altına alınıyor kuşkusuz. Aşkları, sevgilileri, ayrılıkları, çocukları kısacası onlarla ilgili bütün ayrıntılar.

One Directon grubundan Zayn Malik ile bir kız çocuğu sahibi olduğu ilişkisini bitiren Gigi Hadid son aylarda oyuncu Bradley Cooper ile yaşadığı yakınlaşma ile konuşuluyor.

Kardeşi Bella da birkaç ay önce Adan Banuelos ile samimi pozlarıyla gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

Ama Hadid ailesinde özel hayatıyla ilgi çekenlerin sadece Gigi ve Bella olduğunu sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir.

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Çünkü iş insanı babaları Mohamed Hadid de onlardan geri kalmıyor. Hatta kimi zaman özel hayat konusunda kızları Gigi ve Bella'yı bile geride bırakıyor.

KENDİSİNDEN 34 YAŞ GENÇ

ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olarak bilinen Mohamad Hadid son dönemde kendisinden 34 yaş genç model ve TV yıldızı Keni Silva ile ilişkisiyle bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Bu noktada kısa bir not... Hadid kardeşlerin babası 74 yaşında, bir süredir hayatını paylaştığı Keni Silva ise 40 yaşında. Üstelik de dış görünüş açısından Gigi ve Bella ile yarışacak kadar kusursuz bir görüntü sergiliyor.

Aslında Keni Silva ile Mohamed Hadid bugüne kadar bazı etkinliklerde birlikte kamera karşısına geçti.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Hatta Silva'nın parmağındaki iri taşlı yüzüm çiftin nişanlandığı iddialarının bile ortaya atılmasına neden oldu. Ama bu konuda ne Mohamed Hadid ne de Keni Silva bu konuda ser verip sır vermedi.

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Kamera karşısına geçtiği Real Housewives Of Orange County adlı TV şovuyla dikkat çeken Keni Silva, geçtiğimiz günlerde New York'ta görüntülendi.

Tepeden tırnağa aynı rengin tonlarında giyinen Silva, o gün eski evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Etrafını saran fotoğrafçıların sorularını yanıtsız bırakan Keni Silva, güneş gözlüklerini de çıkarmadı ve hızla yoluna devam etti.

Keni Silva geçtiğimiz gün iki çocuğuyla birlikte çıktığı öğle yemeğinde görüntülendi.





HER YERDE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER SERGİLİYORLAR

Keni Silva ile özel hayatını meraklı gözlerden saklama konusunda kızlarına örnek olduğu görülen Mohamed Hadid, ilişkilerini çok fazla kamera karşısına çıkarmıyorlar.

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Ama geçen yaz aylarında birlikte katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri yakınlık ve Silva'nın parmağındaki iri taşlı yüzük ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. İkili günlük yaşamda da sık sık samimi bir şekilde görüntüleniyor.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞMUYORLAR SADECE YAŞIYORLAR

Aslına bakılırsa Mohamed Hadid'in özel hayatı da oldukça hareketli...İş insanı ilk evliliğini Mary Butler ile yaptı. Bu evlilikten Marielle ve Alana adında iki tane kızı dünyaya geldi.

Hadid'in bir sonraki eşi ise Gigi, Bella ve Anwar adlı üç çocuğunun annesi olan Hollandalı model ve TV yıldızı Yolanda Foster.

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1994 ile 2000 yılları arasında devam eden bu evliliğin ardından bir daha birlikteliklerini resmiyete dökmedi Mohamed Hadid. Ama özel hayatında da hız kesmedi.

Kamera karşısına geçtiği Second Wives Club ile tanınan Shiva Safai ile nişanlandı. Ama 2019 yılında çiftin yolları ayrıldı.

Bunun ardından model Maxime Nova ile yakınlaştı. Ama bu da kısa sürdü.

Sonra Keni Silva ile yakınlaştı. Her ne kadar Mohamed Hadid ve Keni Silva bu konuda resmen bir açıklama yapmasalar da bazen günlük hayatta bazen de kırmızı halıda sergiledikleri görüntüler ikilinin son bir yıldır ilişki yaşadığını gözler önüne seriyor.

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Bu arada sosyal medya platformlarında Keni Silva'nın Gigi Hadid'e olan benzerliği de çok konuşuluyor.