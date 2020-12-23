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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:43 | Son Güncelleme:

Kıvılcım Ural'a büyük şok! 450 bin TL tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Kıvılcım Ural'a büyük şok! 450 bin TL tazminat ödeyecek
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Kıvılcım Ural, mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’e tazminat ödeyecek.

Ural, 2013 yılında “Rüya Raporları” adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik’e dava açmıştı.

Firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural’a karşı dava açtı. Ural’ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural’ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. 

Kıvılcım Urala büyük şok 450 bin TL tazminat ödeyecek


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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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