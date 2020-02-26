Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik sevdası

Ünlü oyuncu, 200 bin lira değerindeki 1968 model Chevrolet Impala Fastback ile önceki akşam Armutlu’daydı. Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlere yeni projelerini açıkladı: “Dijital platformda yayınlanacak bir dizi için anlaşmaya varmak üzereyiz. Yaza da bir sinema filmim olacak.”







