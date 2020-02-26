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Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:23,Son Güncelleme:/

Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik sevdası

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik sevdası
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Otomobil tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, koleksiyonuna bir de klasik otomobil ekledi.

Ünlü oyuncu, 200 bin lira değerindeki 1968 model Chevrolet Impala Fastback ile önceki akşam Armutlu’daydı. Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlere yeni projelerini açıkladı: “Dijital platformda yayınlanacak bir dizi için anlaşmaya varmak üzereyiz. Yaza da bir sinema filmim olacak.”

Kıvanç Tatlıtuğun klasik sevdası

Kıvanç Tatlıtuğun klasik sevdası


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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