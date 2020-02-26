Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:23,
Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik sevdası
Otomobil tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, koleksiyonuna bir de klasik otomobil ekledi.
Ünlü oyuncu, 200 bin lira değerindeki 1968 model Chevrolet Impala Fastback ile önceki akşam Armutlu’daydı. Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlere yeni projelerini açıkladı: “Dijital platformda yayınlanacak bir dizi için anlaşmaya varmak üzereyiz. Yaza da bir sinema filmim olacak.”
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