Kırmızı Oda’da Piraye’nin eşi Tarık kimdir?
Kırmızı Oda kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle gündeme geliyor. Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda’ya transfer edilen isimlerden biri de Tansel Öngel oldu. Daha önce Kaybolan Yıllar, Muhteşem Yüzyıl ve Yaz’ın Öyküsü dizisinin kadrosunda yer alan Tansel Öngel, Kırmızı Oda dizisinde Piraye’nin eşi Tarık’ı canlandıracak.
Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırdı. 2020 yapımı Kırmızı Oda dizisine transfer olan Tansel Öngel, Kırmızı Oda'nın psikologlarından Piraye'nin eşini canlandıracak.
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