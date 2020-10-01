Kırmızı Oda’da Piraye’nin eşi Tarık kimdir?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.



Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırdı. 2020 yapımı Kırmızı Oda dizisine transfer olan Tansel Öngel, Kırmızı Oda'nın psikologlarından Piraye'nin eşini canlandıracak.