Kırmızı halıda gören tanıyamadı… Hayranları şaşkına döndü: Neyse perukmuş!

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2021 yılının Venedik film Festivali’nde aynı dizde oynayan Oscar Isaac ve Jessica Chastain’in kırmızı halıda sergilediği yürek hoplatan pozlar henüz zihinlerimizden silinmedi… Isacc’in rol arkadaşı Jessica Chastain’in üzerine hafifçe eğilip koluna kondurduğu öpücük bir yandan öyle yumuşak bir yandan da iç gıcıklayacak kadar erotik bulunmuş, Chastain’in cilveli halleri ve hınzır gülümsemesiyse herkesi kendinden geçirmişti.

Venedik Film Festivali kırmızı halısında tansiyon yükselten bu an hâlâ konuşuluyor

Hollywood’un sadece en güzel değil en yetenekli yıldızların biri olan Jessica Chastain’in, kırmızı halıda esip geçmesine, ayak bastığı her yerde nefesleri kesmesine zaten yıllardır alıştık. Chastain, mermer beyazı teni ve bu beyazlıkla tam bir tezat oluşturan kızıl saçlarıyla yeteri kadar büyüleyiciyken, kırmızı halılarda yaptığı hedefi 12’den vuran kıyafet tercihleriyle de tam bir stil ikonu olarak tanımlanıyor.

Jessica Chastain, efsanevi aktris Rita Hayworth'ten sonra Hollywood'da ayak basmış en şahane kızıl olarak tanınıyor

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Her sene bir tema belirleyen ve bu doğrultuda davetlilerini cesur kostüm tercihleri yapmaya zorlayan Met Gala da yıllardır Jessica Chastain’in falso vermeden kırmızı halının yıldızı olmayı başardığı bir platform. Bu yıl gala Karl Lagerfeld onuruna düzenlenince tüm davetliler de elbette kırmızı halıya onun imzasının taşıyan ya da Lagerfeld esintisi yaratacak şekilde tasarlanmış giysilerle çıktılar. Chastain de elbette bu isimlerden biri oldu.

Met Gala'da Karl Lagerfeld ruhunu en iyi yansıtan birkaç isimden biri oydu

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Ancak güzel yıldız gözünde Karl Lagerfeld’le adeta özdeşleşmiş kapkara güneş gözlükleriyle ortaya çıktığında onu başta kimse tanıyamadı. Siyah tüllerle süslenmiş straplez Gucci elbisesi, tülden uzun eldivenleri, boynuna taktığı kocaman gümüş ve elmaslarla süslü zinciriyle arzı endam eden yıldız oyuncu güneş gözlüklerini çıkarana kadar kimse kime baktığını fark edememişti bile.

Herkes bir anda şok geçirse de Jessica Chastain’in sarışın hali de çok beğenildi

Siyah gözlükler kalkıp da neredeyse yokmuş gibi görünen kusursuz makyajı, nüde tonda dudakları, buğulu gözleriyle fotoğrafçılara gülümsemeye başlayan Jessica Chastain’in onu tanıdığımız günden beri imzası haline gelen kızıl saçları gitmiş, yerine platine yakın sapsarı saçlar gelmişti. Herkes bir anda yetenekli oyuncunun saçlarına kıyıp boyattığını sanmışken “Korkmayın, kalıcı değil, Karl için yaptım” dedi Chastain ve törenden bir gün sonra Instagram’a bir de video yükledi ve aslında galaya peruk takarak gittiğini açıkladı.

Jessica Chastain, geceye hazrılık videosunu paylaşınca peruk taktığı ortaya çıktı

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Met Gala’ya hazırlandığı, makyajının yapıldığı ve başına o peruğun takıldığı anların eğlenceli bir montajını paylaşan Jessica Chastain’in hayranları rahat bir nefes alarak “Saçlarına kıyma sakın”, “Ödümüzü koparttın”, “Sen sarışınken bile güzelsin” gibi sayısız yorum yazdı. Jessica Chastain’in Met Gala’daki bu görünümünü değerlendiren saç ve makyaj uzmanlarıysa peruğun görünümünün profesyonelliğine ve kendini asla belli etmemesine övgüler düzdü.